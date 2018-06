Regina vyzvala na souboj Hanku

HANKA GAJDOŠOVÁ



Věk: 29 let



Povolání: barmanka



Bydliště: Havířov



Počet hlasů při postupu: 13 343



Záliby: sport- squash, kolo, plavání, jízda na koni



S čím jdu do vily: sama za sebe



Na co se těším: na lidi ve vile



Co udělám s výhrou: dobře s ní naložím



Životní postoj: hlavně nikdy nelhat



Znamení zvěrokruhu: Kozoroh



Z vily odešela jako první po Duelu s Reginou 3.9. Dostala 165 848 hlasů, Regina 258 444 hlasů.