Regina: Snad si napravím reputaci

ODPOVĚDI REGINY NAJDETE ZDE

Regina čtenářům napsala, že ve vile měla ráda Kačku, Vladka a také Jindřiška. "Dnes si jdu vsadit do Tipsportu na Katku, je mladá, ale chytrá," odpověděla.

Za svůj největší životní úspěch považuje to, že procestovala hodně zemí. "Dále maturita za 6 a přehlídka v Bobby centru."

Gina na sebe rovněž prozradila, že v létě je workoholik a v zimě lenoch. "Nejlépe relaxuji šmoulováním, u televize, s přáteli a plaváním."

A co je pravdy na tom, že se prý vyspí s chlapem za milion? "Šmoulovat budu klidně i zadarmo, když to bude ten správný."

Svobodu si užívá

Svobodu si Regina opravdu užívá. Hned po svém sobotním vyřazení zamířila na party pro VyVolené do pražského klubu Mecca.

Stihla se tady pohádat se svým přítelem Mirkem Svobodou zvaným Speedy, a dokonce se obejmout s Honzou Szenteczkým nebo Petrem Zvěřinou, kteří byli ve vile jejími úhlavními nepřáteli.

* Setkání s dříve vyřazenými vyvolenými nebyla tak dramatická, jak mnozí očekávali, naopak. S mnohými jste se přátelsky objala...

To bylo hustý. Musela jsem se smát. Ale zase si říkám, že když s úsměvem přijmu lidi, kteří mi ve vile vyhrožovali a byli na mě zlí, tak mě to o to víc naplní pozitivní energií. Kdyby to udělal někdo, koho bych měla ráda, zklamalo by mě to. Ale když se na mě smál někdo, kdo mě úplně drtil... Tohle mi pak na hotelu postupně docvakávalo. Sama sebe jsem se ptala, proč já tomu Zvěřinovi tak pokrytecky dala pusu! Ale je fakt, že v ten okamžik jsem si řekla, že lepší pusa než prostřelené nohy. (smích)

* S Hankou jste se taky srdečně objaly, a přitom ona byla první, kterou jste vyřadila ze hry...

Hance jsem se hlavně potřebovala omluvit, protože jsem původně chtěla vzít Hanse. Jenže ať se mi nikdo nediví - spala jsem čtyři hodiny denně, šlo proti mně deset lidí, ani jeden inteligent se mě nezastal jedinou větou. Křičeli na mě, že to přeháním. Když jsem se napíchla na kaktus a zapištěla, tak to bylo něco špatného. A co tam dělají teď? Hanka tam měla být déle. Naštěstí mi říkala, že je spokojená a že co chtěla, to má.

* Honza Szenteczky zase tvrdil, že jste se setkání s ním bála.

Po cestě na party mě strašili, jestli se nebojím člověka, který mi řekl, že až přijdu ven, tak mi dá „dělo“. Až v tu chvíli jsem si na to vzpomněla. Ale když jsem viděla ten jeho úsměv a manželku vedle něj, dělala jsem si legraci a hrála, že se ho bojím.

* Byla jste v tu chvíli opravdu šťastná, že jste venku ze hry, jak jste tvrdila po vyhlášení výsledků?

Myslím, že to ze mne bylo cítit. Ptala jsem se, jestli to tak cítili všichni, ale údajně ne. Já jsem ale šťastná. Třeba budu za týden litovat, že nejsem uvnitř. Kdyby se však šlo tou pozitivní cestou a já ze sebe mohla ukázat to nejlepší, třeba namalovat deset dvacet obrazů, které se mohly prodat a zase někomu pomoct! Když tam Vladko mohl vařit, proč já jsem nemohla malovat? Nebo kdyby se plnily nějaké příjemnější úkoly...

*Proč si říkat pořád to negativní?

I když jsem to říkala já, udělala jsem chybu, že jsem neřekla víc toho, co se mi na těch lidech líbí, ale řekla jsem jen málo z toho, co mi na nich vadilo. A ono to nakonec vypadalo, že mi víc věcí vadí, než se mi líbí. A teď když jsem to otočila, tak mi zase Vlado vyčítal, že to hraju a že když řeknu kritiku, tak úhlednou. Už jsem nevěděla, co je dobře, a co ne.

* Z Věry jste byla trochu vyděšená...

Škoda, že člověk s tak velkým srdcem nemá stejně velký mozek. Ona je zářný příklad toho, že i když je člověk citlivý a humorný, tak když je - promiňte mi tu netaktnost - hloupý, pramení z toho i to, že určité věci nechápe, je vztahovačný a tak dále.

* Rosťa se hodně zlobil, že vás Michal vyřadil, vůbec to nemohl pochopit.

Rostík je sluníčko, štěňátko. Je něco jako můj kamarád Speedy. Škoda, že to, co říkal, nedávalo až tak smysl nebo jsem s ním prostě nesouhlasila.

* Užila jste si vůbec první chvíle na svobodě podle svých představ?

Co se týká party, užila jsem si všechno. Co se šmoulování, jak říkám intimnímu styku, týkalo, jsem zklamaná na plné čáře - nedošlo k němu. Média způsobila, že je teď mezi mnou a Speedym určité nedorozumění. Zatím nevím, jestli věřit člověku, kterého znám dva měsíce, nebo tomu, co se ventilovalo v tisku. Musím se na to podívat a porovnat to.

* O co šlo?

Žádala jsem ho, aby se neprezentoval jako můj přítel, protože zase tak hluboký vztah jsme neměli. Tvrdil sice, že od začátku říkal, že je můj kamarád, ale že doufá, že i můj přítel. A ke konci už prý byl médii k téhle odpovědi dotlačený. Je to ale hodný kluk, v životě se mu staly možná daleko horší věci než Emilovi nebo Vladovi. Ráda mu dám šanci a budu pro něj podporou, protože psychicky ho mám strašně ráda.

* Takže bude následovat rozchod?

Ne. Jen nechci, aby mě do vztahu tlačil. Ať vystupuje jako můj kámoš. Já měla takhle geniální vztah asi půl roku a hrozně mi to vyhovovalo. Nežárlili jsme na sebe, byli jsme hrozně v klidu. Buď přistoupí na tuto verzi a pak to bude v pohodě, nebo ne. I když musím přiznat, že ho mám strašně moc ráda. Ale bohužel to není i z jiných důvodů člověk, se kterým vidím budoucnost. Takže se budu snažit svoje city krotit.

ČTĚTE TAKÉ:

Michal zlomil rekord. Regina dohrála