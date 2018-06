Regina si v Berlíně užívala popularitu

1:00 , aktualizováno 1:00

Regina Holásková se po vyřazení z vily VyVolených ještě nedostala do rodného Brna, zato prožila jako VIP host mezinárodní barmanské soutěže Mattoni Grand Drink 2005 víkend plný nostalgie v Berlíně. Je to totiž rok, co v hlavním městě Německa půl roku žila. O své zážitky se podělila i s dalším vyvoleným, Rosťou Alkou.