Rázlová o návratu do filmu: Před branami krematoria jsem nic nečekala

Modelky s.r.o. jsou filmovou komedií, která se pokusí nahlédnout do zákulisí českého showbyznysu. Samotná Regina Rázlová, která se k filmu vrací po dlouhých osmnácti letech, si symbolicky zahraje modelku ve výslužbě.

"Je to báječné, svítí na mě světla, novináři jsou na mě vlídní a ta parta je mladá a film chce navíc udělat dobře, takže pro mě je to radost," říká ke své nové roli Rázlová. "Před branami krematoria málokdy čekáte něco veselého, ale já jsem se potěšila," dodává s úsměvem, přestože jí prý svět českých modelek nic neříká. "Musím se přiznat, že o tom nic nevím. U nás na vesnici se o tom nemluví."

Regina Rázlová s dcerou

Pro Rázlovou představuje film Tomáše Magnuska velký návrat, neboť se o herečce od konce 90. let mluvilo pouze v souvislosti se stíháním kvůli obchodní kauze firmy Skloexport.

Během soudních procesů, kdy strávila rok ve vazbě, se často odkazovala na svůj špatný psychický stav, kvůli němuž byla celá kauza přerušena. Definitivní tečku udělala až letošní amnestie Václava Klause.

"Cíle? Myslíte, že čeští důchodci mají nějaké vážné cíle? Musí přežít. To je nejdůležitější," odkrývá svůj současný život Rázlová. "Český důchod je český důchod. To je člověk ráno rád, že to vůbec přežil," uzavřela Rázlová.