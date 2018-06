Regina Rázlová má letos největší radost z návratu dcery

„Když rekapituluji uplynulý rok, měla jsem dvě velké radosti. Jedno byla premiéra Kurtizány v divadle Ungelt a druhá byla, že se ke mně přistěhovala dcera s dětmi,“ řekla Rázlová.

„Dcera se přistěhovala po mnoha letech života ve Francii a její děti se už celkem slušně v našem prostředí adaptují,“ dodala. Návrat k matce si pochvaluje i Adéla. „My se dobře bavíme doma. Lidi ještě nepochopili, že to několikagenerační soužití je zábavné,“ prohlásila. S matkou je ráda nejen doma, ale dělá jí doprovod i ve společnosti.

Před svátky společně navštívily muzikál Mamma Mia! a Rázlová nešetřila chválou na konto kolegyně Aleny Antalové. „Jsem velký obdivovatel Meryl Streepové, ale musím říct, že jsem byla na generálce a viděla paní Antalovou a je skvělá, skvělá, skvělá,“ prohlásila Rázlová. Závist vůči mladším kolegyním prý nepociťuje. „Já jsem velký fanda herců, kteří se pouští do tak velikých úkolů, protože když máte před sebou herce, kteří to zvládli na světové úrovni, tak to není jednoduché,“ dodala.

