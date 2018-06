Ozvěny Královen: Rázlová má nohu v sádře, Antalovou dráždily upnuté šaty

„Pokud nepočítáte, že mám sádru a chodím o berlích, tak je vše v pohodě. Upadla jsem bohužel na Václavském náměstí,“ svěřila se Regina Rázlová.

„Práci teď přijímám tak, abych to zvládla. Začnu zkoušet další novou hru v Divadle Ungelt, moc se těším,“ přiznala bývalá podnikatelka.

Brněnská herečka Alena Antalová je na pražské scéně víc než na té domovské. Důvodem jsou intenzivní zkoušky muzikálu Mamma Mia!, v němž si zahraje jednu z hlavních rolí. Na Královnách nabídla se svými kolegy malou ochutnávku. Jen se necítila v šatech, které detailně zdůraznily její ženské tvary.

„Na mě je to moc obtažené, nejsem vyzývavý člověk, mám raději, když si mě lidi moc nevšímají, ale chápu, že to na jeviště patří, tak to chvilku vydržím,“ smála se Antalová, která si dočasné působení v hlavním městě užívá.



Regina Rázlová je nyní o berlích, na Královnách jí dělali společnost Pavel Vítek a Jitka Asterová

„Pro mě je to velký relax, divadlo je celkově odpočinek, protože můžu na chvíli vypadnout z životního chaosu. Můžu spát, jet v autobuse ve dvě odpoledne, aniž by po mně někdo něco chtěl, můžu si číst. Zatím si to užívám, ale teprve začínáme, takže se asi ustýskám,“ naznačila, jak moc jí chybí rodina, kterou má v Brně.

„Rodina rozhodla, jestli nabídku do Mamma Mia! přijmu, nebo ne. Uvidíme, jestli to manžel zvládne. Snad toho litovat nebude,“ uzavřela Antalová.

Královny popu se letos konaly podvanácté. Nejsledovanějšími hosty byli pozůstalí po zesnulé zpěvačce Ivetě Bartošové, kteří se veřejně ukázali od její smrti vůbec poprvé (více zde).