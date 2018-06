Regina, Petr, Emil.. Pamatujete?

"Mámo, z toho bude nový Menšík," říkalo se před dvěma roky v českých domácnostech. V reality show se předváděl horník Emil. Teď má starosti, jak uživit rodinu, a tak řídí kamion. Na Karvinsku se mu trochu posmívají: "Vylezl z ďury, bo myslel, že z něho bude hvězda."

"Ano, já jsem si to fakt myslel," říká Emil Zajac. Věří v to stále. Co na tom, že od doby, kdy VyVolení skončili, k tomu nemá moc důvodů. Byl jedním z největších showmanů. Pro drsné slovo nešel daleko, používal podivuhodné výrazy, jako třeba "fičák", ve vile se v přímém přenosu oženil. To stačilo, že jméno Emil znal na podzim roku 2005 snad každý, kdo aspoň občas zapnul televizi.

Nevyhrál. Přesto, opojen pocitem, že ho najednou lidé poznávají na ulici, sebral manželku, malého synka a odstěhovali se do Prahy. Třípokojový byt v Ostravě musel vrátit šachtě, v Praze šel do podnájmu. Začal chodit do kurzů správného mluvení a čekal, že mu zavolá režisér s nabídkou na roli ve filmu. Ano, může nám to připadat jako pošetilost. Jenže vzpomínejme.

Byly týdny, kdy soutěžící z první řady reality show byli nesmírně populární. Sledovanost pořadu překonávala rekordy. Jejich fotky byly na titulních stranách všech českých časopisů. To člověku zamotá hlavu. Navíc na Primě Emila Zajace v jeho snu podporovali. "Dokonce sám tehdejší ředitel Martin Dvořák mi řekl, že mám slušně našlápnuto, ať na sobě pracuju," připomíná.

Pivovar Radegast si Emila vybral na reklamu. Visel na billboardech a dostal čtvrt milionu korun. Paráda, takovou sumu by na šachtě vydělal za tři čtvrtě roku. Agentura, která absolventy reality show zastupovala, mu zajišťovala práci na diskotékách.

"Vždy jsme někam v noci přijeli, já měl organizovat soutěž a bavit lidi. Jenže náklady byly skoro tak vysoké jako honoráře. Byl jsem vyděšený, když jsem zjistil, že dávám dva tisíce za hotel. Pro dvaatřicetiletého chlapa, který jedenáct let makal rukama, bylo těžké trávit noci mezi puberťáky. Mám rodinu, nemohl jsem čekat, že jeden měsíc peníze budou a další ne," vysvětluje. Jeho žena Radka v Praze našla práci v bance, ale s jeho výdělky to vypadalo bledě.

Mysleli, že mám balík prachů

Přišel na stavbu, kde hledali dělníky. "Kde máte schovanou tu kameru," smál se stavbyvedoucí a nedal se přesvědčit, že si z něj nedělá legraci. "Nechápal, proč chci dělat za patnáct tisíc. Tvrdil, že mám plno prachů z televize," říká. Nechtěli ho. Zkusil to v hospodě U Špejchara. Vydržel asi tři týdny. Šéfová mu vyčítala, že se jen vybavuje s hosty.

"Pak mi došlo, že je průšvih. Bál jsem se, že rodinu neuživím. Bylo třeba platit nájem, složenky a já neměl práci. Chtěl jsem to zabalit. Uvažoval jsem i o návratu na šachtu. Přišel jsem do agentury a říkal, že nutně potřebuju vydělávat. Říkali: Vydrž, showbyznys je čekání," vzpomíná.

Zkusil být realitním makléřem. Nedařilo se mu. Dělal taxikáře pro firmu SOS drink. Ta rozváží domů lidi, kteří se přiopili a nemohou řídit. Přijede auto se dvěma řidiči, jeden odveze zákazníka, druhý za ním jede jeho vozem. "Lidé na mě byli arogantní, dělali si legraci. Slyšel jsem: Co ten tady dělá? To je nějaká show?" říká.

Na castingu se seznámil s režisérkou Mirjam Landovou. Svěřila mu role v klipu pro společnost Besip a ve filmu Kvaska. Zaměstnala ho jako rekvizitáře. Byl šťastný, konečně se ocitl u filmování. Natáčení skončilo a byl zase bez práce. Nedávno se stal řidičem kamionu. Večer se vrátil z Německa, další den vyráží do Francie, čeká ho Španělsko. Ale nechce o tom mluvit. "Aby se mnou režiséři nepřestali počítat. Řeknou si, jezdí, tak nemá čas. Jenže kdybych dostal příležitost, čas si udělám," vysvětluje.

Svého snu se nevzdává. Zatím má aspoň show v divadle Rubín, jmenuje se Emilovy prvniny. Je na jevišti sám, vypráví historky, střídá převleky. Předvedl ji párkrát a bere ji jako přípravu na lepší časy. "Hodně herců čekalo na roli do padesáti. Někteří hrají v divadlech třicet let a stejně je nikdo nezná. Tak čekám taky. Člověk má mít nějaký sen," přemítá. Když vypráví, chvílemi je smutný, ale opravdu jen krátce. Působí to, jako by na chvíli zapomněl žertovat a okouzlovat okolí. Jinak je z každého jeho gesta znát, že se pevně drží svého předsevzetí stát se známým bavičem. Stačí, když mu servírka přinese vodu. Hned na ni dělá oči a říká: "super".

Sen o bohatství mě opustil

Regina Holásková má nový nos a vlasy prodloužené do pasu. Ve VyVolených byla z žen nejvýraznější. Barová tanečnice před kamerami ukazovala prsa a střídala bizarní módní kreace. Mnohým byla nesympatická. "Vím to, ale na ulici mi to nikdo najevo nedal. Asi se mě lidé bojí. Spíše se občas dočtu nějaké sprosťárny a pomluvy na internetu," říká.

Když si s ní povídáte, je veselá a žertuje. Ráda používá zdrobněliny, jako třeba autíčko či nosánek. Že šla do reality show, nelituje. "Byla jsem vždycky zvyklá starat se sama o sebe a shánět si práci," říká. "Přesto jsem čekala víc. Říkala jsem si, že i když nevyhraju peníze, třeba se mi tím otevře cesta k práci v televizi, v módním návrhářství a tak."

Hned po VyVolených nastal maraton objíždění diskoték. Připravila si vlastní program, malovala v klubech na nahá mužská těla. Využila toho, že ve VyVolených o sobě dala vědět, že maluje, a pořídila si webové stránky s galerií svých obrazů. "Občas si někdo něco koupí. Díky kamarádkám, které pracují v Mexiku a Jihoafrické republice, se mi něco podařilo prodat i tam. Maluju i na zakázky," vysvětluje. Ovšem její život reality show nezměnila. Nedávno se vrátila k tancování po nočních klubech a zase se vlní u tyče.

"Přesto na sobě pozoruju změnu. Usazuju se. Dříve jsem hodně cestovala, teď se více zdržuju v Česku," vypráví. "Z garsonky jsem se odstěhovala, stejně tam na mě pořád zvonily děti z blízké školy, pro které jsem byla atrakce. Mám v Brně malý domeček, žiju se psy a kočkami. Sen o tom, že budu bohatá, mě už opustil," říká.

Což neznamená, že sny nemá. Nedávno byla na castingu na moderátorku televizního pořadu o módě. "Mělo by to být něco jako kdysi Videofashion, to by mě bavilo," říká. Jeden sen si splnila. Nechala si chirurgicky upravit nos. Její fotografie z období před a po zákroku dnes dotyčná klinika používá jako svou reklamu. Ostatně, reklamu plastické chirurgii dělají i další soutěžící. Kateřina Langerová si nechala udělat rovnou celá nová prsa. No ano, ta Kateřina, které se říkalo Kačenka a tolik se styděla před kamerami svlékat. Václava Zapletalová, která ve VyVolených vystupovala jako Wendy, o sobě zase nechala natočit televizní reportáž, ve které jí před kamerami dělali liposukci.

Bylo mi líto rodičů

A tady máme třetího, který si sliboval, že se díky reality show stane známou osobností. Zvěřina. Tedy, Petr Zvěřina, jenže lidé mu stejně říkají jen příjmením. Hodí se to, však se ve VyVolených choval jako zvíře. Povídání s ním překvapí. Je milý a nepůsobí jako ten nafoukaný hezoun, který na sebe upoutal pozornost větou: "Já jsem Petr Zvěřina z Václaváku, já jsem do Prahy nepřijel na babetě." Dnes se tomu směje. "Chcete si mě vyfotit na babetě?" ptá se.

Ač ze soutěže vyšel jako jeden z nejneoblíbenějších, nakonec se díky ní přece jen má o něco lépe než dříve. Před ní dělal dýdžeje, teď dostává více nabídek i na moderování zábavných akcí. "Dříve jsem hrál jen v pražských klubech, teď jezdím po celé zemi. Kdybych nebyl známý z televize, tolik nabídek by nebylo," míní. Udělal si moderátorský kurz. "Dva roky po sobě jsem moderoval akci Hopsa Hejsa do Brandejsa pro nadaci Pomozte dětem. Přišlo na pět tisíc lidí, takže jsem na tuhle práci pyšný," říká.

Ale příjemně mu ty dva roky nebylo. Vznikla o něm počítačová hra: Chyť si svého Zvěřinu, kde je v roli figurky, na kterou hráči střílejí. Na internetu si z jeho výroků ve vile lidé dělají legraci dodnes. Tvrdí, že ho televize Prima poškodila: "Záměrně mě prezentovali jako hulváta. Dělal jsem v televizi grafika, tak vím, co dokáže střihač. Mrzelo mě to kvůli rodičům, kteří z toho byli moc smutní. Jednu dobu mi to bylo hodně líto."

Na rozdíl od jiných soutěžících nepodepsal smlouvu s agenturou, která jim po příchodu z vily měla zajišťovat práci. "Znám to. Exkluzivně si mě zaváží, práci si stejně budu shánět sám, ale oni si ze všeho vezmou dvacet procent," vysvětluje. S televizí Prima se rozešel ve zlém. Napsal o reality show knihu a tvrdil, že mu Prima zničila život. "Jednal jsem s ní přes právníky, ale nakonec jsme se usmířili," říká.

Sebevědomí je však z něj cítit pořád. "Ostatní podlehli virtuální popularitě a věřili, že o ně bude zájem jen proto, že jsou známí z televize. Já vím, že český showbyznys je malý. I dobří zpěváci a herci mají problém se uživit, a proto jezdí na různé kšeft y. Mně došlo, že lidem musím něco nabídnout, nestačí být jen ten z VyVolených. Prima z nás prostě udělala jen rychlokvašky." *

Jaká bude třetí řada VyVolených?

Na castingy přišlo šest a půl tisíce lidí. Dal se mezi nimi vidět například pornoherec Robert Rosenberg či Ernesto Lieskovan, který se proslavil písní Tři čuníci v hvězdné pěchotě soutěže Česko hledá SuperStar. Nejčastěji jim bylo mezi dvaadvaceti a pětadvaceti, převažovali kuchaři a číšníci.

Irena Maňáková z Primy říká, že soutěžící v třetí řadě VyVolených jsou odlišní od těch v řadách předešlých. "Na rozdíl od prvních a druhých si už většina z nich nemyslí, že se z nich automaticky stanou hvězdy," říká. "Berou to jako šanci, že na nějakou dobu uniknou z reality. Někteří mají za sebou těžkou životní zkušenost, na kterou chtějí tímto způsobem zapomenout." Začíná se 27. srpna.