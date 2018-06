Regina o sexu s Emilem: "To mě radši zastřelte!"

Všechno začalo tím, že Emil naváděl Rosťu, ať sbalí Kačenku. Rosťa samozřejmě odmítal, jak by taky ne, když má oči jen pro Moniku. Pak se nějak přenesla řeč na sex a začalo to. Emil vyprávěl, jak každá žena, kterou měl, byla nadmíru spokojená. To by prý každá koukala... A Regina nesměla být potichu a prohlásila (než by vyzkoušela Emilových schopností): "To tak, to mě radši zastřelte."

Ani nenechavý Vladko to dlouho nevydržel a opět začal Martinovi dohazovat Reginu. "Přiznej, že se ti líbí," popichoval Martina, který vehementně kroutil hlavou, že ne. Regina hrála Vladkovu hru (nebo to nehrála?) a začala Martina svádět. Dokonce mu ve spaní dala pusu. Ale tak krátkou, že to Vladkovi nedalo a chtěl to Martinovi vynahradit sám. Bohužel to ale nestačil, protože Martin se otočil obličejem do polštáře. Nejlepší bylo ale sledovat, jak Vladkovi "hrají" očka při vymýšlení podobných věcí.

Wendy s Vladkem už začali držet dietu. Schválně, jak dlouho se jim podaří odolávat podobným vtípkům, který na Wendy vyzkoušel Emil. Pořád jí dával k obličeji sladkosti, a přestože mu Wendy několikrát řekla, ať toho nechá, nepřestal. Až to bylo trapné. Vložila se do toho i Regina, které Emil už asi lezl na nervy a Wendy mu posléze řekla: "Já se tý Regině nedivim, že na tebe vytáhla ten Raid. Já bych to teď taky nejradši udělala." Emil nakonec oznámil, že prý to byl tajný úkol, přesvědčit Wendy, aby dietu porušila. Ovšem veškeré tajné úkoly doposud štáb Primy oznamoval titulkem na obrazovce. V tomto případě se tak nestalo, a tak nezbývá než se domnívat, jestli Emilovi nakonec nebylo trapně a tak to svedl na úkol.

