Reforma pana Hilla

FilatelieTěsně před rokem 1840 bylo ve Velké Británii ročně odesláno 82 milionů dopisů. Pár let nato už desetkrát tolik. Co takovou explozi způsobilo? Jediné: poštovní známka... V roce 1837 vydal dvaačtyřicetiletý birminghamský učitel matematiky Rowland Hill útlý spisek nazvaný O nutnosti poštovní reformy, jejím významu a možnostech. Vedl ho k ní neutěšený stav britských pošt. Ty začaly dopravovat dopisy a úřední korespondenci v průběhu 17. století. Zatímco poštance státních institucí chodila převážně zadarmo, soukromníci si ji museli hradit, přičemž platil nikoli odesilatel, nýbrž příjemce. Poplatek za doručení v místě činil jeden penny po celé zemi a v případě těžších zásilek pak až 20 pencí (čím víc koní například táhlo poštovní vůz, tím bylo porto mastnější). Třeba populárního spisovatele Waltera Scotta přicházely dopisy od fanoušků na 150 liber ročně! Takže se pochopitelně nejen šetřilo, ale i švindlovalo. "Za své" se psalo drobně, na obě strany papíru a od kraje ke kraji. Pokud to jen trochu šlo, posílalo se od příbuzných a známých z různých úřadů. Nebo se psalo tak říkajíc načerno: sám Hill doložil, že pět šestin dopisů z Manchesteru do Londýna neprochází rukama pošty nebo že dva soukromí povozníci v Glasgowě dopravují čtyřikrát víc dopisů než celá tamější pošta! Traduje se, že k reformě Hilla definitivně ponoukl případ dvou snoubenců, kteří si "psali" na obálku smluvenými značkami a po jejich přečtení dopis vrátili zpět odesilateli. Za nedoručenou zásilku se totiž neplatilo nic. Hill navrhl především zavést jednotné nízké porto. Za jeden penny, který by zaplatil odesilatel a za nějž by coby stvrzenka byla na obálku vylepena a přerazítkována známka, by se Královská pošta zavazovala, že dopraví dopis nepřesahující váhu půl unce (14 g) na jakékoli místo v zemi. Zásilky těžší měly stát pence dvě. Reforma se samozřejmě setkala s odporem, zvláště u těch, kteří první ji měli podpořit a schválit - vyšších státních úředníků a poslanců. Ti totiž mohli korespondovat bezplatně... V roce 1838 se nicméně o problému začalo jednat v parlamentu. Idea lepicí známky však byla schválena až poté, co ji výslovně podpořila dvacetiletá novopečená královna Viktorie (dost možná i proto, že na známkách měl být její portrét). A tak se na všech britských poštách začaly 6. května 1840 povinně používat první dvě poštovní známky světa - černá v hodnotě "one penny" a modrá "two pence". Používanější černé penny bylo vytištěno celkem 68 158 080 kusů. Z Rowlanda Hilla se stal generální poštmistr a posléze sir, a když roku 1876 jedenaosmdesátiletý zemřel, byl pohřben se všemi poctami na londýnském "Slavíně" - ve Westminsterském opatství. Ostatní země začaly brzy následovat. První známky na našem území byly rakouské a začaly platit 1. června 1850. Jako námět měly rakouský státní znak a stály 1, 2, 3, 6 a 9 krejcarů.