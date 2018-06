Reflexní označení Bodyguard má ochránit i ozdobit

Navíc děti rády provokují. Nový zákon o přednosti na přechodech zaregistrují určitě dřív než vyjmenovaná slova. Trochu pozlobit spěchajícího řidiče - to je přece skvělá zábava. Jenže co vidí automobilista ve čtyři odpoledne, to snadno přehlédne v osm večer.

Důkaz? Sedm řidičů z osmi udává, že jejich srážku s chodcem má na svědomí jeho špatná viditelnost. Tomu ostatně odpovídá i fakt, že téměř 70 procent všech střetů aut s chodci se odehrává za šera nebo ve tmě, tedy za svítání, navečer nebo v noci - jak uvádí nová statistika americké AAA Foundation for Traffic Safety.



V dětské módě by proto hlavně na podzim a v zimě neměly padat výrazy "praktické" barvy. Vadí vám, že váš syn nebo dcera si libují ve špinavých bílých či jiných světlých tričkách nebo mikinách? Zatněte zuby - a buďte rádi. V tmavém a nevýrazném oblečení rozezná řidič postavu ve tmě teprve na vzdálenost necelých 30 metrů. Při dodržení rychlosti 50 kilometrů má necelé dvě sekundy na zabránění střetu. Bílé oblečení dává šanci uvidět chodce na 100 metrů. S reflexními nášivkami se viditelnost zvyšuje až na 200 metrů a pak na reakci zbývá více než třináct vteřin.



Retroreflexní textilie Scotchlite 8910, kterou používá na nášivky řada Bodyguard, obsahuje ve své struktuře mikroskopické kuličky, které odrážejí dopadající paprsky zpět do původního světleného zdroje s maximální účinností. Ta neklesá ani po častém praní. Nášivky ovšem nemohou vypadat jako klubový znak na saku anglického gentlemana. Měly by být na rukávech, na zádech i na přední části oděvů, aby chránily ze všech stran. Tvar může být jakýkoliv, ale pokud jde o velikost, pak například u pásků na rukávy je doporučené minimum právě oněch 20 x 2 centimetry, plocha by neměla klesnout pod 20 centimetrů čtverečních. Testy prokázaly, že ideální tvar nášivek představují obrazce konturující postavu (plocha by měla být alespoň 100 cm2!) nebo výrazná označení ve tvaru T.



Módní návrháři si dali dost práce, aby sladili reflexní nášivky s motivy a střihy, které jsou děti ochotny nosit. Protože, marná sláva, je zajímá jejich bezpečnost na silnici asi jako dospělé problém dopravy lunárních vozidel na Marsu. A stejně podle toho se chovají.

Móda pro smutné důvody:

Za prvních sedm měsíců tohoto roku mají děti na svědomí více než 11OO nehod, ať již jako chodci nebo cyklisté.

Zraněno bylo 2 019 osob a zahynulo 22 chodců.

(Pramen: Automotoklub České republiky, BESIP, srpen 2000)