Reflex svlékl Paroubka po vzoru Lennona

Reflex zobrazil manželský pár ve stylu slavné titulky časopisu Rolling Stone z roku 1980, na níž byl nahý John Lennon v objetí se svou ženou Yoko Ono.

VIDEO: Nechutné, vzkazuje Paroubek do časopisu Reflex

"Především chci říci, že naše titulka je parodií a artefaktem. Neobsahuje nic vulgárního či zlého. Odkazem na Johna Lennona a Yoko Ono chceme vyjádřit absurditu veřejně deklarovaného citového života, který si v předvolebním období vykládáme jako součást politického marketingu," řekl iDNES.cz šéfredaktor Pavel Šafr.

"Takže tato titulka by nevznikla, kdyby manželé Paroubkovi zachovávali vlastní soukromí. Vraťme politiku k věcným tématům a nehrajme kartu veřejné lásky. Možná je to účinná strategie, ale není ani trochu konstruktivní. Podstatné by měly být politické programy a konkrétní postoje," zdůraznil Šafr.

Jiří Paroubek nejdříve reagoval na podobu titulní strany mírně, přirovnání k Johnu Lennonovi ho dokonce potěšilo. Odpoledne se však objevila zpráva, že jeho žena musela kvůli titulce do nemocnice, podle serveru Týden.cz dokonce skončila na kapačkách. Později však sama Paroubková prohlašovala, že jen jela do nemocnice na kontrolu. - čtěte Paroubková skončila v nemocnici, podle manžela kvůli článku v Reflexu

Obdobně inspirovaná titulní strana byla v Reflexu k vidění i před několika týdny, kdy se do "polohy Lennon" pro změnu stylizoval novinář J. X. Doležal se svou snoubenkou Alex, kteří se rozhodli, že svatební přípravy poodhalí čtenářům a ze zářijové svatby udělají veřejnou událost. - čtěte Žením se. Nevěstu mám, zbytek je na vás, vybízí čtenáře Jiří X. Doležal

"Fotografie Anny Leibowitzové z roku 1980 je inspirativní. A ukazuje, že veřejná láska je v některých případech strhující, v jiných komická a někdy jde čistě o taktiku, jak být vidět," popisuje souvislosti Šafr.

Trošku si to popletli

Manželé Paroubkovi se proti podobným kolážím obvykle ohrazují, předseda socialistů tak učinil i tentokrát, i když ne v takové síle jako v jiných případech. Tedy pokud jde pouze o koláž. "Jestli si mysleli, že mi nějakým způsobem škodí, tak se domnívám, že John Lennon byla ohromná osobnost světové kultury a srovnání s ním není vůbec špatné. Ale možná mi mohli dát trochu lepší tělo," uvedl na čtvrteční tiskové konferenci Paroubek.

Kontroverzní titulní strany jsou pro Reflex novou strategií. V únoru například zobrazili středočeského hejtmana a poslance ČSSD Davida Ratha s hitlerovským knírkem.

"Je to nechutné, časopis Reflex tím opět posunul hranici vkusu," řekl tehdy iDNES.cz Rath, který celou věc předal právníkům. Soud se tímto případem poprvé zabýval před několika dny. - čtěte Hitlerovská koláž se dostala k soudu, Rath jezdí s Paroubkem a nepřišel