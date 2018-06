Reevese trápí deprese ze čtyřicítky

"Ve chvíli, kdy jsem loni v září oslavil čtyřicítku, jsem se začal až příliš zabývat tím, co bylo a co bude. Dostávají mě takové ty stupidní hlouposti, jako kolik mi ještě zbývá let života, jak jsem prožil ten dosavadní, a jakým směrem bych se měl ubírat v budoucnosti, aby to stálo za to. Prostě kraviny, které vás časem dostanou do pěkné deprese," konstatoval Keanu Reeves, který si v životě prožil několik kritických okamžiků.

V roce 1999 porodila jeho přítelkyně Jennifer Symeová mrtvou dcerku, pro níž měli připravené jméno Eva, o rok a půl později pak Jennifer tragicky zahynula při dopravní nehodě, když se svým džípem vjela na dálnici do protisměru.

Keanu Reeves přiznal, že se po čtyřicítce chvíli cítil jako puberťák, s nímž cloumají hormony. "Začal jsem dělat naprosté hlouposti, jako bych ani nebyl dospělý. Prošel jsem si nějakou podivnou psychickou transformací," charakterizoval své pocity po překročení čtyřicítky hlavní hrdina snímku Ďáblův advokát a zároveň dodal, že recept, jak překonat krizi čtyřicátníka, nezná.

"Kdybych o něčem takovém věděl, tak se do těch depresí neponořím," vysvětlil herec, který se alespoň odreagovává prací, neboť letos už do kin uvedl dva své filmy, a na tři další se připravuje.