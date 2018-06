Reeve se ozval rodině ze záhrobí

Představitel Supermana se před desíti lety vážně poranil pádem z koňského hřbetu a dalších devět let života strávil paralyzován na vozíčku. Loni v říjnu jeho srdce nevydrželo nápor zdravotních problémů a Christopher po srdeční příhodě zemřel. Ještě před posledním vydechnutím svého manžela, spěchala Dana z Kalifornie do New Yorku za ním.

Vdova po ochrnutém herci byla plná smutku a zároveň smířená s osudem, když se jí druhého dne po Christopherově posledním vydechnutí dostalo speciální vzkazu od manžela. Podle Dany chtěl manžel naposledy vzkázat, že byl v životě s ní šťastný a že odchází pokojně.

"Tu noc po jeho smrti, když jsem se podívala ven z okna, uviděla jsem roj meteoritů, a musím říct, že nikdy před tím jsem z domu meteority neviděla. Pomyslela jsem si v tu chvíli, tak jo, miláčku, měj se. Jsem ráda, že jsi šťastný," prozradila nyní poprvé Dana Reeveová podrobnosti svého mystického rozloučení s manželem v televizní show Oprah Winfreyové.