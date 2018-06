Witherspoonovou s manželem zatkli, opilá se navážela do policisty

Manžela a agenta herečky Jima Totha přejíždějícího chaoticky z jednoho pruhu do druhého zastavila policie v Atlantě v pátek nad ránem. Při dechové zkoušce mu neměřili 1,39 promile alkoholu.

Witherspoonová nechtěla uposlechnout nařízení policistů, takže ji spoutali a podsadili do služebního vozu. Herečka se ještě předtím začala vztekat a křičet, že nevěří, že je dotyčný muž skutečný policista.

"Paní Witherspoonová se zeptala: 'Víte, jak se jmenuji?' Odpověděl jsem: 'Ne, nepotřebuji vědět, jak se jmenujete.' A pak jsem dodal: 'Tedy zrovna teď.' Paní Witherspoonová dodala rozhodně: 'Měl byste si zjistit, kdo jsem'," řekl policista pro magazín Variety.

Na policejní stanici sepsali úředníci protokol a manželé byli na čas vzati do vazby, poté je propustili. Herečka se později policistovi za své chování omluvila.

"Rozhodně jsem vypila víc, než jsem měla, a jsem v rozpacích z toho, co jsem řekla. Byla to děsivá situace a bála jsem se o manžela, ale to není omluva. Byla jsem hrubá k důstojníkovi, který jen dělal svou práci. Mám respekt vůči policii a omlouvám se za své chování," napsala Witherspoonová v prohlášení.