Reese Witherspoonová je opět sama

Trvalo to pouhý měsíc - herečka Reese Witherspoonová se u kolegy Jakea Gyllenhaala snažila vyléčit zlomené srdce po rozchodu s manželem Ryanem Phillippem. Reese odešla od svého manžela Ryana Phillippa loni v listopadu. Tehdy se úplně stáhla z veřejného života, protože se obávala nepříjemných otázek.

Jenže než jejich vztah začal plně fungovat a vyšel veřejně najevo, oznámili oba, že se rozcházejí. Reese totiž nemohla své city plně oddat novému muži.

Podle všeho začal Jake okouzlovat Reese svou šlechetností v březnu letošního roku. Herečtí kolegové se potkali na natáčení filmu Rendition. Ihned si padli do oka a začali se sbližovat. Jenže city Witherspoonové se začaly ochlazovat, neboť nová láska přišla moc brzy.

"Buď to to úplně utla, nebo si prostě dává pauzu," řekl zdroj blízký americké herečce magazínu US Weekly. "Jakea má ráda, ale jejich vztah byl prostě špatně načasovaný. Zatím pro něj ve svém srdci nemá místo." A to se prý do lidské pumpy vejde skoro úplně všechno.