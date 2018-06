Reese: Je úžasné být brunetkou

"Je úžasné být brunetkou. Nikdo mě s hnědými vlasy nepoznává, což si vychutnávám. Všichni kolem mě jen projdou, aniž by se mi upřeně koukali do očí a přemýšleli, jestli jsem to skutečně já. Reese brunetka je mnohem svobodnější a volnější než Reese blondýna," řekla.

Reese Witherspoonová, která za roli praštěné blondýnky získala dohromady dvacet miliónů dolarů, svojí hnědou barvou na nějaký čas oddálila odhalení své skutečné barvy vlasů. Už si ji po letech barvení ani nepamatuje. Zatímco ona sama tvrdí, že je od přírody blondýna, manžel Ryan Phillipp si je jistý, že je brunetka.

"Je úplně jedno, jestli budu přiblblá blondýna nebo se obarvím nahnědo. Stejně budu mít pořád hloupé řeči," podotkla s úsměvem matka pětileté Avy Elizabeth a ročního Deacona, která nyní natáčí s Joaquinem Phoenixem film Walk the Line.