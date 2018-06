Ředitel Impulsu vyrazil do práce na vozíčku, Pražané ho překvapili

13:13 , aktualizováno 13:13

Generální ředitel Rádia Impuls Jiří Hrabák si vyzkoušel, jaké to mají vozíčkáři v Praze. Bez asistenta by cestu do práce nezvládl a nebylo to jen zanedbanou fyzičkou. Praha má ještě řadu míst, která jsou pro vozíčkáře nesjízdná. Hrabáka ale příjemně překvapili Pražané.