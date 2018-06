Redford: plastiku bych nikdy nepodstoupil

Legendární hollywoodská hvězda stříbrného plátna Robert Redford je znechucen posedlostí některých kolegyň (ale i kolegů) po plastických operacích. "Je to skutečný zásah do vlastního já člověka! Každý z nás by si měl uvědomit, že jsou mu do života dány určité přednosti, které by měly zůstat neměnné," míní Redford. Podle čtyřiašedesátiletého herce jde v případě plastických operací o pokoušení samotné matky přírody.