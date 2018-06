Redford: Bushova vláda zneužívá tragédie

Podle Redforda je důležité myslet na to, co přijde v příštích letech, a chránit zbytky krásné americké divočiny. Přímo na úřad vlády zaslal herec dopis, ve kterém požaduje zrušení závazku těžby ropy ve zvláště významných a zachovalých částech americké přírody. Jejich narušení, které by těžba přinesla, by mohlo mít katastrofální důsledky. V době velké krize se jedna z nejznámějších filmových hvězd rozhodla pro neústupný krok vůči vládnoucí garnituře. Tento krok učinil Redford právě v době, kdy bude jen stěží získávat podporu široké veřejnosti.

Robert jde vždy k jádru věci, a tak v otevřeném dopise zaslaném svým přátelům obvinil prezidenta Bushe a jeho nejbližší okolí z překrucování a zneužívání známých faktů. Jak herec napsal, George W. Bush tvrdí, že po útoku na New York z 11. září je potřeba zvýšit těžbu ropy.

Americká herecká legenda k tomu uvedla: "...využití naší národní tragédie jako příležitosti pro podporu těžařské lobby by nemělo být veřejným zájmem. Tento těžařský závazek, který vždy bez problémů projde v Bílém domě, neznamená pouze využití našich ložisek v arktické oblasti, ale jde o přípravu hladké cesty pro velké ropné giganty směrem do chráněných a velmi vzácných oblastí americké divočiny, jakou je například Yellowstonský národní park. Jejich činnost tam napáchá hrubé a nevratné škody."

V druhé části dopisu Redford vášnivě pokračuje: "Navíc je směšné tvrdit, že ropu potřebujeme hned. Vždyť než by se z této oblasti dostala ropa na trh, uplynulo by minimálně, opakuji minimálně, deset let. A teď dávejte pozor: celkové množství ropy vytěžené v těchto oblastech by pokrylo maximálně dvě procenta z celkové spotřeby Spojených států. To je prostě směšná kapka v obrovském moři.

Rovněž nepravdivé je tvrzení, že potřebujeme vlastní ropu na světovém trhu, kvůli cenové regulaci. Vždyť naše ropa nejsou ani tři procenta světových zásob. Ročně se spotřebuje minimálně 25 procent ze zásob světových. Konečně, vytěžíme-li si tyto zásoby a nenávratně zdevastujeme přírodní poklad, který nemá nikde na Zemi obdoby, přesto budeme většinu ropy kupovat a platit za ni obrovské ceny, které si státy obchodující s touto surovinou budou diktovat."

Někteří slavní přátelé se k Redfordovi pomalu přidávají. Mezi prvními byla herečka Melanie Griffithová, která vyjádřila Robertovi podporu. Sama nesouhlasí s některými kroky Bushovy vlády. Dopis Melanie zveřejnila na své oficiální internetové stránky s tím, že ač je Amerika v ohrožení, přesto nelze přehlížet vnitřní problémy země.