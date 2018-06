Řecké velikonoce

9:51 , aktualizováno 9:51

Pro Řeky jsou velikonoce časem shledání, kdy se celá širší rodina vrací domů do svého rodného domu, do rodné vísky. Přijedou příbuzní doslova z celého světa. Tradičním pokrmem je polévka z vnitřností jehněte, která obsahuje i střívka, neboť ta symbolizují spletité životní cesty člověka. Polévkou končí půst a začíná hodování. Podává se i speciální chléb, do kterého se zapékají červeně nabarvená vajíčka.