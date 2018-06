Recidivistu z Miami policie vždy pozná, po autonehodě mu chybí kus lebky

Pětadvacetiletý Carlos Rodriguez, známý také jako Carlos Sosa, žije s polovinou lebky už jedenáct let.

Ve čtrnácti přežil autonehodu, při níž proletěl předním sklem a dopadl na hlavu. Po roce se probral z kómatu bez kusu lebky. Jeho mozek z části pokrývá jen kůže a úder do hlavy by pro něj mohl být velmi nebezpečný. To je ale jediná komplikace, kterou Carlos pociťuje. Jinak je prý úplně zdravý a i když mu byl přiznán invalidní důchod, má dost síly na páchání drobných zločinů.

Naposled ho policie v Miami zatkla za kuplířství a jeho policejní fotografie pak obletěly celý svět. "Měl problémy se zákonem už několikrát, takže ho mnoho místních policistů už zná. Je nám líto, v jakém je stavu, ale musíme se řídit zákonem," řekl mluvčí policie po Rodriguezově posledním zatčení.