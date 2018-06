Recepty z pohanky

Leckdo, kdo už někdy ochutnal pohanku, tvrdí, že mu nechutnala. Jedno je jisté: musí se umět připravit. Vyzkoušejte si to ostatně sami: zvídaví, leč leniví začátečníci mohou sáhnout po bleskovém štrůdlu, ti, pro něž jsou hodiny strávené u sporáku potěšením, pak třeba po ruzyňské směsi.250 ml mléka, 110 g pohanko vé krupice, 1 tvaroh, 1 lučina, 1 bílý jogurt (majolka), 2 stroužky česneku, 1 větší cibule,pepř,citronová šťáva, sůl, petrželka. Mléko osolíte, z krupice uvaříte hustější kaši a necháte vychladnout. Smícháte tvaroh s lučinou a jogurtem (nebo majolkou), zředíte citronovou šťávou, přidáte utřený česnek a nadrobno nakrájenou cibuli. Všechno smícháte s vychladlou pohankovou kaší, dochutíte solí a pepřem a nakonec přidáte posekanou petrželku.200 g jater, 110 g pohanko vé krupice, 1 lžíce pohanko vé mouky, 3 stroužky česneku, 1 vejce, petrželka, sůl, vegeta, bazalka, 3 cibule, 130 g mrkve, 200 g hrášku (soji), 150 g brokolice (i mražené), vývar ze zeleniny (masa), 1 rajský protlak, 1 lučina, 1 smetana, pepř,pro vensálské bylinky. Játra umelete nebo rozmixujete, přidáte pohankovou krupici, vejce, utřený česnek, vegetu, sůl, podle potřeby zahustíte pohankovou moukou a vmícháte nasekanou petrželku. Těsto protřete přes síto (na halušky) a uvaříte ve vodě. Knedlíčky vytáhnete na větší mísu a zakapete olejem. Na široké pánvi osmahnete cibuli, přidáte další nakrájenou zeleninu, zalijete vývarem, dochutíte vegetou, pepřem, solí a všechno dusíte do měkka. Znovu zalijete vývarem, krátce necháte projít varem, pak zeleninu vytáhnete a smícháte s knedlíčky. Do šťávy zbylé po zelenině přidáte protlak, zjemníte lučinou a smetanou, opepříte a necháte projít varem. Nakonec přidáte provensálské bylinky. Zeleninovou směs s knedlíčky upravíte na talíře, polijete omáčkou a posypete sýrem.250 g pohanko vé lámanky, středně velká kapusta, 3 cibule, olej, 2 vejce, majoránka, m uškátový oříšek, vegeta, petrželka. V osolené vodě uvaříte kapustu. P ohankovou lámanku zalijete vroucí osolenou vodou (vývarem z kapusty) a necháte vychladnout. Na pánvi osmahnete cibuli, přidáte nadrobno posekanou uvařenou kapustu, krátce podusíte. P o vychlazení smícháte s pohankovou lámankou, přidáte vejce, majoránku, dochutíte vegetou, solí, pepřem. V případě potřeby zahustíte strouhankou. F orm ujete malé karbanátky, které smažíte na rozpáleném oleji. P odáváte je polité kečupem nebo jogurtovou omáčkou a s bramborovou kaší, chlebem či zeleninovým salátem.1 balíček lístko vého těsta, pohanko vá lámanka, 1 tvaroh, sůl, nastrouhané jablko nebo kompotované ovoce,cukr,skořice,olej, 1 vejce na potření. Lístkové těsto rozválíte na tenký plát. Tvaroh utřete se solí, přidáte cukr a vanilku a natřete na plát těsta. P osypete pohankovou lámankou (suchou), rovnoměrně přidáte ovoce, ještě posypete cukrem a skořicí, pokapete olejem a opatrně stočíte. K once zatlačíte, dáte na suchý plech, potřete rozšlehaným vejcem a upečete. Náplně lze měnit: místo tvarohu můžete třeba použít směs mletých ořechů s lámankou, máku s lámankou... U těchto sušších směsí je však třeba přidat více ovocného podílu a oleje, aby byl štrůdl dost šťavnatý.