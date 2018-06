Rebelky se polepšily: Amy je v léčebně, Britney u psychiatra

Britská čtyřiadvacetiletá zpěvačka Amy Winehouse si po zveřejnění videa, kde hraje hlavní roli spolu s dýmkou na crack, znovu pořádně načesala havraní hřívu a hlavně díky tlaku své rodiny se minulý čtvrtek přihlásila do léčebného programu pro drogově závislé. Její otec Mitch najal bodyguardy, aby Amy hlídali na každém kroku, nejvíce ale asi před ní samotnou než před cizími.

"Amy se poté, co mluvila se svou nahrávací společností, manažery, rodinou a doktory, rozhodla, že půjde do léčebny. Pochopila, že potřebuje speciální léčbu, aby pokračovala ve svém zotavování z drogové závislosti," napsala ve svém prohlášení společnost Universal Music Group.

"Amy je nejtalentovanější a nejdůležitější hudební umělkyně své generace a ve své cestě za uzdravením už ušla lán cesty," podpořilo zpěvačku její vydavatelství.

Jeho optimismus ale nesdílí zpěvaččina matka Janis, která se v úterý svěřila novinám s tím, že každou chvíli s hrůzou čeká oznámení o smrti své dcery. "Pozvala mě na Grammy příští měsíc, ale část mě si říká, že už nebude naživu. Dívám se na Heathe Ledgera a Britney. Jde jejich směrem. Je to, jako koukat se na dopravní nehodu..." řekla Janis deníku Sunday Mirror.

Winehouse má na cenách Grammy, které se budou konat 10. února, zazpívat a odnést by si měla i nějakou tu sošku - byla totiž nominovaná hned v šesti kategoriích.

Britney se sešla s matkou i psychiatrem

Změnu k lepšímu lze vypozorovat i u šestadvacetileté problémistky Britney Spearsové. Po dlouhých měsících ji navštívila matka Lynn, která se nyní věnuje spíše svému druhému "kvítku" - těhotné šestnáctileté Jamie-Lynn. Britney se svou rodinou přetrhala kontakty sama, a to, že se s matkou sešla nyní, určitě znamená pokrok.

V pondělí to ale vypadalo, že se Britney svých starých zvyků jen tak nezbaví. Ubrečená zpěvačka v noci bloumala se svým psíkem v náručí okolo svého domu v Beverly Hills, až si nakonec se štkaním sedla na obrubník. "Jsem v pořádku... jenom si užívám hezkou chvilku se svým pejskem," tvrdila fotografům. Předtím se ale pořádně pohádala se svým kamarádem a samozvaným manažerem Osamou "Samem" Luftim. Lufti ten den zavolal moderátorce oblíbeného amerického televizního pořadu The View a řekl, že Spearsová už navštívila psychiatra a že sice má mentální problémy, ale jsou "léčitelné".

Po hlasité hádce s Luftim zavolala Britney Adnanu Ghalibovi, paparazziovi, který ji několik měsíců spolu s ostatními pronásledoval, až se profotil do jejího srdce i ložnice. Jenže Lufti Ghaliba nesnáší a za zpěvačkou ho nepustil. Adnan totiž není žádné neviňátko. Rozhodl se, že na svém vztahu s šestadvacetiletou zpěvačkou ještě trošku zbohatne a dal o ní rozhovor jak do televize, tak do novin.

Jenže láska a hloupost překlene všechny překážky a Britney ze svého domu za Adnanem utekla, aby na něj potom ječela na záchodě oblíbené benzinky. V noci se ale vrátila a v půl druhé ráno si s maminkou a Luftim zajela pro léky. Mezi jejím společníkem a rodiči to také pěkně vře. Podle serveru TMZ vidí Spearsovi Luftiho jako "megalomana motivovaného zlem".

Do Los Angeles se sjeli i další členové klanu Spearsových, a to otec Jamie a sestřenice Alli. Snaží se prý společně vymyslet "kreativní" způsob, jak nechat Britney důkladně psychologicky vyšetřit. Zpěvačka podle nich trpí maniodepresivní psychózou, a pokud by si tento problém přiznala, měla by větší šanci získat zpět své dva syny.

Potom, co se psychicky zhroutila na začátku ledna, jí totiž soud odebral veškeré nároky na styk s nimi. Zpěvaččiným advokátům se je minulý týden nepodařilo získat zpět, na soudní státní se totiž Britney zase nedostavila. Podle všeho ale nyní alespoň dostala povolení Seanovi a Jadenovi zavolat.