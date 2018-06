Možná hodně jím, ale jsem zdravá, říká obézní komička Rebel Wilsonová

Australská komička tvrdí, že móda jí sice nic moc neříká, přesto má skupinu fanynek, které se inspirují jejím oblečením.

„Jsem typ dívky s nulovým smyslem pro módu, ale začínám se do toho dostávat. Je to pro mě důležité. Vidím, že hodně dívek si začalo všímat, co nosím a cítím jakousi zodpovědnost, protože v Hollywoodu nejsou žádné ženy mé velikosti a věku,“ prohlásila Wilsonová pro magazín Elle. Dokonce se objevila na jeho titulní stránce.

Díky herectví prý svoji nadváhu neřeší a kila navíc v pohodě zvládá. Při výšce 160 centimetrů váží kolem 120 kilo.

„Pro tuto práci musíte být fyzicky silní. Líbí se mi, že mám výdrž pracovat 16 hodin denně. Možná toho hodně sním, ale jsem velmi zdravá,“ řekla s tím, že hubnutí není na pořadu dne. „Občas sním a říkám si: Co kdybych šla do fitcentra a zhubla 50 kilo? Co by se stalo? Ovlivnilo by to mou kariéru? Ale myslím, že se to nikdy nestane.“

Wilsonová je přesvědčená, že tlusté herečky jsou lepší komičky (více zde). Postěžovala si ale, že žena komička to má ve filmovém průmyslu mnohem těžší než její mužští kolegové.

„Jste-li žena v této situaci, musíte pracovat tvrději, více koncentrovat své schopnosti. Musíte být dvakrát až třikrát tak dobrá, jako muži. Rozhodla jsem se do toho jít a pokusím se to tam rozdrtit,“ dodala.