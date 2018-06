Tlusté herečky jsou lepší komičky, míní Rebel Wilsonová

„Co se zdálo být nevýhodou, jsem změnila v pozitivum. Větší dívky jsou v komediích lepší. Nevím proč. Možná proto, že lidi snáz rozesmějí. Myslím, že je velmi těžké smát se někomu, kdo je velmi atraktivní,“ řekla Wilsonová pro magazín Daily Life.

Herečka v roce 2012 zhubla 10 kilo. Víc ale nesměla kvůli natáčení komedie Ladíme!, což se jí vyplatilo. Celosvětové tržby filmu byly v přepočtu přes dvě miliardy korun a už se chystá pokračování.

Wilsonová loni se svou kolegyní Melissou McCarthy dokonce uzavřela dohodu, že nepodlehnou tlaku Hollywoodu a nebudou se snažit výrazně zhubnout. McCarthy ovšem nedávno předvedla štíhlejší postavu, aby šla dětem příkladem (více zde). Pro Wilsonovou ale hubnutí není na pořadu dne.

„Občas sním a říkám si: Co kdybych šla do fitcentra a zhubla 50 kilo? Co by se stalo? Ovlivnilo by to mou kariéru? Ale myslím, že se to nikdy nestane,“ prohlásila.