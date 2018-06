Rebeku už bulvár nevzrušuje

Gábinu stále baví obojí, jak zpívání, tak moderování. "A přestože mě o něco víc baví zpívání, víc mě asi živí moderování. Co si ovšem čím dál tím více uvědomuji, že člověk si má nechávat otevřená zadní vrátka," říká reportérka nováckého pořadu Prásk!.

"Deska mi vyšla minulý rok a já jsem tak celkem v klidu, snažím jezdit po různých místech v Česku, aby mě lidé mohli vidět nejen na obrazovce, ale možná se mě i tak nějak pomyslně dotknout a vidět mezi čtyřma očima. Obecně řečeno platí, že už se tolik nehoním a raději relaxuji," podotkla.

Relaxací myslí Gábina hlavně to, že jednou za tři měsíce nebo za půl roku vyráží někam do zahraničí. "Je to relativně finančně nákladné, ale přesto si to neodpustím, stejně jako hromadu jiných hloupostí, za něž teď v šestadvaceti vyhazuji peníze," uvedla Partyšová, která teď ve volných chvilkách řeší věci okolo svého nového domu, který na okraji Prahy staví se svým přítelem, sedmačtyřicetiletým hudebním producentem Josefem Koktou.