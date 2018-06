Reality show v éteru: Hezucký přišel do práce až po Marešově omluvě

"Byla to moje veliká chyba. Patrikovi jsem se omluvil už asi desetkrát... To, co jste slyšeli (v pátek), do éteru vůbec nepatří, takže se především chci omluvit vám, posluchačům," řekl v úvodu Ranní show Evropy 2 Leoš Mareš.

Příchodu kolegy Patrika Hezuckého se pak dočkal po osmé hodině.

"Psal mi kamarád Honza, jestli je tohle celé nahrané, nebo ne. Já musím říct, že není. To, co posloucháte, je skutečně reality show," uvedl dále Mareš.

"Ta omluva byla upřímná, nebyl důvod sedět někde v koutku a dál trucovat," vysvětlil posluchačům Hezucký, který se z éteru vytratil v pátek ráno poté, co ho Mareš začal urážet. Opilý Mareš ho například nazval debílkem, několikrát ho pak přirovnal k zrádci, který by si zasloužil "kulku" (ukázku z vysílání si poslechněte zde).

"Omluvil se mi esemeskama. Zkoušel mi i volat, ale já jsem mu to nebral, protože jsem to s ním po telefonu řešit nechtěl. Ventiloval to přes éter a to bylo velice neprofesionální. Já vím, že si to teď už uvědomuje, ale chtěl jsem, aby se omluvil veřejně. A to nejen mně, ale i posluchačům. Za to, co museli v pátek poslouchat," uvedl Hezucký.

VIDEO: Opilecký výstup slavného moderátora Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Bylo to pod vlivem alkoholu, to znamená, že když je někdo pod vlivem alkoholu, tak občas neví, co dělá. Na druhou stranu alkohol neomlouvá před zákonem a myslím si, že neomlouvá ani v tomto případě. Když je omluva, je to známka toho, že si ten člověk uvědomuje, že udělal chybu. A já to tak budu brát."

Vedení Evropy 2 původní rozhodnutí Hezuckého v pondělí nepřijít do práce respektovalo. "My máme naštěstí chytrý vedení," dodal moderátor.

Mareš již v pátek odpoledne pro iDNES.cz uvedl, že mimo éter došlo k názorové výměně, která Hezuckého natolik urazila, že těsně po šesté odešel ze studia a nechal ho vysílat pouze s kolegyní Lucií Šilhánovou. "Naše dlouholetá spolupráce je jak manželství a občas může dojít ke konfliktu. Patrikovi i posluchačům se omlouvám."

Měl by Leoš Mareš po svém pátečním výstupu skončit na Evropě 2?