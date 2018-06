Reality show Nic než pravda: totální výprodej soukromí začíná

Je samozřejmě otázkou, jak Prima s licencovaným pořadem naloží a zda se nebude jednat jen o slabý odvar z originálu, jako tomu bylo v případě reality show Trosečník. To budeme moci ohodnotit až po několika odvysílaných dílech.



Moderátor reality show Nic než pravda Petr Šiška

Sami tvůrci české mutace přiznávají, že nechtějí hned od začátku příliš tlačit na pilu a start soutěže by tak měl být trochu lehčí, aby se pořad mohl dále vyvíjet. Dá se ale očekávat, že zanedlouho už budou soutěžící pod palbou stejně pikantních otázek, jako je tomu v cizině.

Snahou tvůrčího týmu je dostat do soutěže člověka, jehož smysl pro morálku nemusí být zrovna vytříbený. Pokud je takový člověk zároveň exhibicionistou a netají se svým soukromým životem, je pro tento pořad přímo pokladem. Jako například dvaadvacetiletá Conjetta Lawellin, která bez skrupulí přiznala, že flirtuje snad s každým, koho potká – zejména s nadřízenými v práci, po odchodu z domu se převléká do sexy šatů, aby to její přítel neviděl, v těhotenství pila alkohol a se svým bývalým přítelem probírá intimní detaily svého současného vztahu. Poté, co v podstatě odhalila, jakou "potvorou" že je, vypadla na vcelku nevinné otázce. Přišla tak o finanční výhru a její vztah s přítelem Nickem, s nímž má dvě dcery, je v troskách.



Lež znamená pro soutěžící stop.

Jednadvacetiletý zaměstnanec pohotovosti Aaron Dunbar zase přiznal, že falšoval lékařské zprávy. Po odvysílání pořadu dostal okamžitou výpověď. Kromě toho se s ním rozešla jeho dívka, o které v pořadu nemluvil příliš lichotivě, navíc přiznal, že dostane každou, kterou si zamane.

Nejvýrazněji se ale divákům do mysli zapsala šestadvacetiletá Lauren Cleri. Před svým manželem, přítomným ve studiu, přiznala nevěru, to, že v den svatby byla stále zamilovaná do svého expřítele, nebo to, že kdyby jí expřítel nyní nabídl sňatek, okamžitě by se rozvedla. Po odvysílání pořadu, v němž se jí podařilo zruinovat manželství a nevyhrát přitom ani cent, se ve Spojených státech zdvihla vlna odporu a Lauren si prošla skutečným mediálním očistcem. Paradoxní je, že vypadla na otázce, zda si o sobě myslí, že je dobrým člověkem. Lauren odpověděla, že ano, detektor lži ale její pochyby o sobě samé odhalil.

Lauren Cleri v zahraniční verzi soutěže Nic než pravda

Česká verze pořadu by prý měla stavět trochu více na humoru a méně na sexu. Možná si ale sami diváci vynutí drsnější variantu soutěže. Nahlížení do soukromí je atraktivní, a pokud se Primě podaří udělat stejně napínavou podívanou, jakou znají američtí diváci, mohla by tato stanice citelně zamávat s televizní sledovaností.

Dokázali byste kvůli velké sumě peněz říct krutou pravdu?