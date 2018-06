Reality show: jak trabant ujíždí BMW

Big Brother dokázal VyVolené ve vzájemném souboji zatím porazit jen jedinkrát: a to hned první večer, kdy se také poprvé a naposledy jeho sledovanost přehoupla přes dva miliony diváků.

Ujíždí už trabant?

Přitom právě Petr Dvořák letos na jaře v rozhovoru pro MF DNES na otázku, jaké výsledky od své reality show očekává, prohlásil: „Budu spokojen, když se nám podaří udržet loňskou sledovanost, aby to byly zhruba dva miliony lidí.“

O konkurenci Primy tehdy navíc Petr Dvořák mluvil s viditelným sebevědomím: soupeře nazýval trabantem, svou Novu BMW. „To je, jako když jedete po dálnici z kopce na půl plynu a předjíždí vás na plný plyn trabant. Já vím, že mu ve stoupání naopak dojde dech. Ale problém by byl, kdybych se postavil k patníku, pak ten trabant ujede ve stoupání. A to nechci dopustit. Oni ten souboj prohrají,“ říkal Dvořák z Novy.

Nemizí však „trabant Primy“ v kopci právě teď? Právě grafy sledovanosti to v současné době naznačují. Ředitel Novy nicméně říká, že zatím není k panice důvod. „Jsem zvyklý na excelentní výsledky,“ uvedl Petr Dvořák. „Já ale stále uklidňuji náš realizační tým. Není důležité, jak dopadneme pátého září, ale jaký bude výsledek po sto dílech.“ Soutěž trvá zhruba tři měsíce.

Běh na dlouhou trať

Naopak na pražské Palmovce, kde sídlí Prima, je už několik dní ve vzduchu cítit euforie. „Brzo tady budou dvě televize s třicetiprocentní sledovaností a hotovo dvacet,“ tvrdí optimisticky šéf Primy Martin Dvořák.

V dlouhodobých grafech zaostává Prima za Novou v procentech sledovanosti zhruba v poměru 25:40. „Ukazuje se jasně, že když nabídneme dobrý produkt, konkurence se otřese a diváci k nám přejdou. Nebudeme ale slavit, je to běh na dlouhou trať,“ říká Martin Dvořák.

A právě o „běh na dlouhou trať“ (a úplně konkrétně o tržby z reklamy) v celém souboji reality show jde. Aby Prima dokázala splnit přání svého ředitele, musela by dokázat udržet nově získané diváky i poté, co VyVolení skončí. A Nova doufá, že se to Primě poté, co do VyVolených investovala sto padesát milionů korun, nemůže podařit.

„Televizi nedělá jediný, byť úspěšný pořad,“ říká ředitel Novy Petr Dvořák. „A oni většinu svých sil vsadili právě na tento projekt.“

Nova svůj optimismus opírá o výsledky dalších svých podzimních trháků: seriálu Ulice či další reality show Výměna manželek, které své konkurenty z Primy, například její nový seriál Bazén, zatím porážejí.

„Být jimi, tak se tím neuklidňuji,“ říká však šéf Primy Martin Dvořák. „U Novy stále ještě funguje ten efekt, že se na její novinky lidé vždy masově dívají. My se rozjíždíme pomaleji. Ale podívejte se na naše Rodinná pouta, jak začínala a kde teď jsou.“

VŠE O VELKÉM BRATROVI ZDE