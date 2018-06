Reality show Hasselhoffovi skončila po dvou epizodách, nikdo ji nesledoval

Návrat na americké televizní obrazovky se sedmapadesátiletého herci Davidu Hasselhoffovi řadu let nedaří. Dávno není kudrnatým Knight Riderem ani svalnatým záchranářem.

Zkusil to tedy sám za sebe, ve vlastní reality show The Hasselhoffs, v níž měl vystupovat se svými dcerami. Odvysílány ale byly jen první dvě epizody. Vedení televize A&E pořad stáhla z vysílání kvůli nízké sledovanosti.

Zatímco první díl vidělo na USA mizivých 718 tisíc diváků, druhý si zapnulo jen 505 tisíc Američanů. Natočeno je ale celkem deset epizod. Co s nimi bude, nikdo netuší.

Hasselhoff si přitom plánoval, že díky pořadu se proslaví i jeho dcery, dvacetiletá Taylor a osmnáctiletá Hayley.

"Přišly za mnou mé dcery a řekly mi, že chtějí být zpěvačky, jestli bych jim nemohl pomoct. Řekly mi, táto, opravdu to chceme, můžeš nám pomoct? Můžeš nás dostat do showbyznysu? Řekl jsem, že udělám, co můžu. Tak jsem zavolal do A&E a řekl, jestli by nemohli udělat show, v níž by vrhli světlo na mé dcery toužící po pěvecké kariéře. Takový to měl být formát," uvedl před spuštěním pořadu Hasselhoff.

Letos už jednou na nezájem diváků doplatil, když jako první vypadl ze soutěže Dancing with the Stars. "Byla to skvělá jízda. Je mi to líto kvůli Kym, protože pracovala tvrdě, aby mě dostala tam, kde jsem. Jsem pyšný, že tu byly mé dcery a viděly mě," řekl po vyloučení Hasselhoff.