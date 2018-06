Reality show Farma: na samotě se zavře i zootechnik se striptérkou

Reality show Farma Pravidla Týdenní režim Dvanáctka odvážných bude mít své týdenní povinnosti. Na začátku každé sedmidenní etapy přijde mezi soutěžící opravdový farmář - Hospodář, který je mentorem soutěžících. Osazenstvu Farmy zadá úkoly, jejichž plnění na konci týdne zkontroluje. Pokud budou farmáři úspěšní, dostanou odměnu v podobě farmářských mincí, zvířete nebo jídla. Pokud ale neuspějí, budou je čekat různé sankce. Rozdělení povinností Hlavou všech soutěžících bude farmář týdne. Toho určí v dopise na rozloučenou vyřazený soutěžící, který bude muset Farmu opustit. Farmář týdne má na rozdíl od ostatních svůj vlastní domek s ložnicí a postelí. On zadává práci ostatním farmářům a také rozhoduje o tom, kteří dva soutěžící se stávají sluhou a služkou. Tato dvojice je povinna plnit všechny úkoly farmáře týdne, musí se starat o ostatní, nesmí jíst u stolu a spí ve stodole. Výběr prvního vypadávajícího - duelanta Na konci týdne všichni farmáři, kromě farmáře týdne, pod vedením moderátorky hlasováním zvolí prvního duelanta, a to ze dvou sluhů. Výběr druhého duelanta První určený duelant si zvolí svého protivníka, který musí být stejného pohlaví. Oba protivníci musí opustit farmu, odcházejí do duelantských chatek, ve kterých stráví noc o samotě. Druhý duelant má právo výběru disciplíny. Poražený musí okamžitě opustit farmu. Duel Dva protivníci se přemístí na místo, kde proti sobě budou bojovat v určené disciplíně. Osoba, která prohraje, se přesune do své chatky, kde napíše dopis na rozloučenou ostatním soutěžícím. V něm určí farmáře týdne na následujících sedm dní. Farma, kde se reality show odehraje Farma v číslech 1 000 000 korun získá vítěz po více než dvou měsících na Farmě

4 000 Čechů se chtěly stát soutěžícími Farmy

80 členů má štáb, který pracuje na výrobě pořadu

12 soutěžících vzešlo z castingových kol

5 dnů v týdnu budou Češi u obrazovek trávit s Farmou

1 moderátorka, Tereza Pergnerová, bude provázet celou show