Reality show Big Brother vyhrál Šrek

Evě poslali diváci televize Nova 45 procent hlasů. Pro první dva hlasovali lidé ještě několik minut poté, co moderátor ukončil hlasování pro třetího a vyhlásil jeho jméno. Filip měl v tu chvíli na svém kontě 23 procent došlých hlasů.

Finalisté prožili v domě 112 dní

Na co myslíš? Zeptal se Davida moderátor Leoš Mareš těsně před vyhlášením vítěze. "Mně je to úplně jedno, celou dobu hledám své rodiče, ale ještě jsem je neviděl. Jestli dopadne pohádka tak, jak má dopadnout, tak Šrek bude spokojenej a Fiona bude šťastná," zasnil se dělník ze Zábřehu.

První z trojice finalistů opustil dům Velkého bratra Filip. Jeho a za pár minut po něm i Evu a Šreka uvítal venku dav fanoušků, včetně všech, kteří prošli soutěží.

Celkem se v domě vystřídalo 17 hráčů, finalisté v něm strávili 112 dní - 2 688 hodin. Jediný Filip si mohl dva týdny odpočinout "venku", protože ho napřed diváci vyřadili, ale později ho do domu opět poslali.

Mareš rozlil kaši



Moderování slavnostního večera se vedle Leoše Mareše ujaly také moderátorky noční show Lejla Abbasová a Eva Aichmajerová. Leoš nechtíc pokazil svým napínáním finále, když soutěžící napřed z jeho slov pochopili, že jako třetí končí Eva. Šrek s Filipem se s ní loučili a už už ji vystrčili ze dveří, až je zděšený Mareš zarazil a uvedl situaci na pravou míru. Ve studiu pak v té rozlité kaši ještě chvíli šlapali. V jednu chvíli byl však Mareš zřejmě zralý na infarkt, stejně jako Filip a Eva.

Sestřihy o vztazích v domě, rvačky i nejpoužívanější výraz "jejda" už věrný divák znal naposledy z předchozí noci z pořadu Big Brother bez cenzury. Během programu čekalo tři finalisty překvapení v podobě nejdůležitějších událostí u nás i ve světě, o které během svého pobytu v domě přišli, jako byla katastrofa v New Orleansu, odchod Stanislava Grosse z politiky, vražda střihače Velíška či vypátrání Radovana Krejčíře na Seychelských ostrovech.

"Děti" nic nehrály

Poslední noc vítěze, 29leté studentky z Prahy a 23letého studenta z Brna v domě - byla "kanadská". Postříkali se navzájem vším možným i nemožným. Při uklízení prožili ráno o poznání menší zábavu.

Davidova maminka v závěru jen plakala dojetím, otec se radoval víc, než fotbalový fanoušek. "Byl v domě takový, jaký je," řekl o synovi. Nad případnou nevěstou Renatou Kajdžas, s níž Šrek prožil v soutěži krátký románek, ale oba rodiče kroutili hlavami. "Je pěkná, ale hodně bych přemýšlela," tvrdila maminka.

Také Evina maminka, paní Horzinková, si byla jista, že Eva v domě nic nehrála. Žádnou masku tedy nemá? Naléhal moderátor. "Rozhodně ne," zněla odpověď. Její sestra Klára před ní smeká. "To, co ona vydržela, to bych já se svoji povahou kolikrát asi neustála." Na Evu netrpělivě čekal ještě její oblíbený spolubydlící z domu, Petr Běhounek. "Kdybych na ní nečekal, tak tady nebudu. Těším se na večírek. " svěřil se Marešovi.

Svatba bude příští rok

Šárka Šusterová si po odchodu z domu opět rozumí s manželem. "Bulvár nás rozvedl, ale my jsme v pohodě," řekla. Jarda Nýdecký hodlá zas hodlá učit - "až bude čas," dodal a Markéta si po odchodu z domu nechala odsát z hýždí a stehen půl druhého litru tuku. "Váha se mi ale nezměnila," divila se. Oksana ještě na vyhrané dovolené nebyla. Přála by si jet na Kamčatku, jenže tam sponzorská cestovní kancelář zájezdy nepořádá. "Tak jsem si vybrala Kubu," uvedla.

Karel se Sylvou pokračují v románku, který začal v domě. Bydlí spolu v půjčeném bytě a příští rok se chtějí vzít. "Moje finále bylo setkat se venku s Karlem, takže jsem se dostala do finále," řekla v přímém přenosu Sylva. Zato Lena moc mluvit nemohla. "Ztratila jsem hlas, jak jsem křičela přes barák," vysvětlila. Milan si venku náramně rozumí s katoličkou Terezou. "Sysel se dal dohromady s Veverkou. Byli spolu na horách. Jiskří to mezi nimi," stačila si všimnout bramborová soutěžící Lena.

Filipa přišel do studia podpořit jeho otec, který doufá, že se synovi podařilo shodit ze sebe minulost gay pornoherce. "Něco jsem si s sebou do baráku vzal," uvedl sám Filip, "šel jsem tam, abych ukázal, že i s takovou minulostí nejsem špatnej člověk."