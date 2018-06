Reality show: agresivní způsob zábavy

Jesicce Bohneové je šestnáct let. Je těhotná. Ví, že bude mít syna, a ví, že se bude jmenovat Liam. Ale také ví, že ho nechce. Nijak neobvyklý příběh, řeklo by se. Ale jen do chvíle, než se ho chopila americká televizní stanice ABC a šokovala nejen Spojené státy. "Jedna dívka, jedno dítě a pět párů. Čtyři odejdou s prázdnou," znělo z obrazovky.

ABC předvedla, že je možné soutěžit opravdu o všechno. I o nenarozené dítě. Show pojmenovala Be My Baby (Buď mým dítětem), najala populární moderátorku Barbaru Waltersovou a stanovila pravidla - každý z pěti neplodných párů bude mít půl hodiny na to, aby Jesiku přesvědčil, že je tím pravým. Budoucí matka pak sama určí, komu dítě svěří. S podmínkou, že ho může pravidelně navštěvovat. "Budu rozhodovat, kdo dostane mé dítě. Je to skoro, jako bych byla bůh," řekla Jesicca.

Nebo další příběh. Petr Scott ukradl šperky a obrazy za 44 milionů eur. Arno Funke sestrojil mnoho nebezpečných bomb a v Německu jimi vydíral velká nákupní centra. Joey Pyle vydělal miliony dolarů prodejem drog. Matthew Bevan je podle CIA jedním z největších počítačových hackerů historie. Terry Smith uprchl z vězení a svého času byl nejhledanějším lupičem ve Velké Británii.

Hezká sestavička, co říkáte? A teď si je představte všechny dohromady. Bývalé zločince, kteří už si tresty dávno odseděli, obsadila britská soukromá televize Channel 4 do své nové reality show Cat and Mouse (Kočka a myš). To, za co byli dříve souzeni, budou teď pánové dělat za královské peníze. Pod dohledem televizních kamer - a tím i milionů diváků - mají ukrást drahý sportovní vůz, vzácný obraz a cenného koně. Všechny předměty jsou přitom bedlivě střeženy: jejich majitelé o chystané loupeži vědí, ale bezpečnostní agentury nikoliv. Ještě pořád nemáte pocit, že je soutěž Česko hledá SuperStar v žánru reality slabým odvarem? Vážně ne? Není nic jednoduššího než pokračovat strkáním ruky do nádoby s piraňami, pojídáním jedovatých brouků či souboji s aligátory.

"U nás se však podobných show jen tak nedočkáme," tvrdí mediální odborník Milan Kruml. Český divák je, co se reality show týká, teprve na začátku. Užívá si slzy a jásot zpěváků (i nezpěváků) v SuperStar, občas jim pošle hlas, a není ho tudíž nutné šokovat něčím drsnějším. Zatím. "V současné době hledáme pro naše diváky novou formu reality show," tvrdí Dan Plovajko, mluvčí televize Nova.

Reality není jen doménou Západu, objevila se i v Rumunsku, Maďarsku nebo v Rusku. Tamní hra Krasnaja kalina (Červená kalina) například hledá pěvecké talenty ve věznicích. Kdo vyhraje, je mu prominut zbytek trestu. Vítěz jiné soutěže, výcviku kosmonautů, zase poletí do vesmíru. Nejpopulárnější je ale v Rusku pořad s názvem Golod (Hlad). Šest žen a šest mužů bez jazykových znalostí bylo vysazeno na kraji Berlína a mají za úkol se o sebe postarat. Z obytného kontejneru vycházejí do ulic a žebrají o jídlo. "Zlatou éru má tento žánr teprve před sebou. Lidé se dočkají ještě lepších a šílenějších nápadů," řekl Lloyd Braun z filmové společnosti Walt Disney deníku New York Times.



Big Brother odporuje islámu



Psal se rok 1998. Nizozemská televizní společnost Endemol ztrácela diváky a usměvavé hvězdy showbyznysu, které z obrazovky radily, co vařit k nedělnímu obědu, jaké si vybrat auto a kam jet na dovolenou, už nezabíraly. "Divák má po krk načančaných seriálů s načančanými umělci. Chce něco skutečného," prohlásil šéf společnosti John de Mol. Byla to tenkrát jedna z těch nekonečných a nic neřešících porad. Na jejím konci kdosi v zoufalství začal vyprávět o experimentu Kolumbijské univerzity. Osm vědců se při něm nechalo zavřít do obřího skleníku a žilo v něm dva roky. "To je nápad," vykřikl de Mol. "Jaké by to asi bylo, kdybych vzal partu kluků a holek, co se neznají, zamkl je do jednoho baráku a natáčel je na kameru..."

Ten den vznikl zlom v žánru reality show. Podobný pořad už sice vysílala hudební stanice MTV, ale Nizozemci chtěli víc než jen natáčet chování několika puberťáků.

Soutěž dostala název Big Brother (Velký bratr) - jak jinak než podle románu 1984 od George Orwella, ve kterém totalitní režim kontroluje chování občanů na každém kroku. "Velký bratr tě sleduje," píše Orwell. Big Brother neměl mít podle mediálních odborníků téměř žádnou budoucnost. Dokonce i nizozemská královna Beatrix prohlásila, že "nic tak nevkusného v životě neviděla".

Jenže od prvního dílu se dívaly miliony lidí. Licenci začaly skupovat televize po celém světě a dnes je Big Brother na trhu reality show jasnou jedničkou. Jeho princip je přitom prostý: mladí dobrovolníci žijí několik týdnů v uzavřeném příbytku a čtyřiadvacet hodin denně je sledují kamery. Lidé mají možnost vidět, kdo co jí, jak dlouho si čistí zuby nebo jak často si mění spodní prádlo. Mezi soutěžícími vznikají vztahy milostné, nenávistné i spiklenecké. Čas od času si sednou, navzájem se pomluví, řeknou, s kým už to není možné vydržet, a diváci hlasováním někoho vyřadí.

Ale nebyla by to pravá reality show, kdyby se v ní čas od času nezrodil skandál. V německé verzi se dvě účastnice opily tak, že začaly do kamer vykřikovat svou potřebu souložit s "kýmkoliv a kdekoliv". Šokovaní televizní diváci se tak dočkali nevázaného lesbického sexu a hromadných orgií v sauně. Živou soulož předvedla i dvojice soutěžících v Rumunsku. Tamní Prima TV za to sice dostala pokutu ve výši milionu korun, ale sledovanost stejně jako v Německu vylétla prudce nahoru. Přibylo zadavatelů reklamy - a o to přece jde!

Ještě živěji bylo kolem Velkého bratra na Blízkém východě. Tam se vysílal pár dní a byl zrušen. Důvod? Je "velmi neslušný" a "porušuje normy islámského života". Kdo to kdy viděl, aby muži a ženy spali bez sňatku pod jednou střechou! V Bahrajnu, kde se pořad natáčel, přišly demonstrovat stovky lidí a v ruce držely transparenty s nápisy Sin Brother, tedy Hříšný bratr. "Nechceme pořady, které poškodí naše rodiny. Naše děti si pak budou myslet, že je normální, aby spolu muži a ženy žili před svatbou," řekl jeden z aktivistů.

A znovu Německo. V červnu by se měl k obyvatelům domu v show Big Brother připojit Lothar Vosseler, bývalý plavčík, počítačový specialista, ale především bratr kancléře Gerharda Schrödera. Jako důvod uvádí peníze. Je nezaměstnaný a účinkující v soutěži berou 250 eur týdně. Někteří politologové však tvrdí, že jde pouze o zvýšení Schröderovy popularity - v červnu totiž probíhají volby do Evropského parlamentu. Do té doby se mohou Němci bavit jinak: myslivecký svaz na internetu zřídil pořad Pig Brother (Prasečí bratr). Diváci mohou sledovat osudy rodiny divočáka Kallea, který žije v Severním Porýní-Vestfálsku. Je to už druhá zvířecí reality show - loni na podzim němečtí myslivci natáčeli jeleny.



Český fenomén: SuperStar



Reality show má tisíce podob. Ostatně i náš divák může soudit: každý všední den mu Nova nabízí ve světě velmi populární hru Survivor, v českém překladu Kdo přežije. Skupina lidí je vyložena na pustém ostrově, kde se o sebe musí postarat. Pomáhat si, podrážet se a hlavně... přežít. Jenže! Když reality, tak musí být opravdu reálná. Českého diváka těžko přitáhne show, v níž mezi sebou kdesi v Pacifiku soutěží o přežití Američan s Kubáncem. Kouzlo takových pořadů je právě v tom, že se člověk u televize může se soutěžícími ztotožnit. Že to jsou lidé, které může potkat na ulici, a že si sám sebe může představit na jejich místě. V tom je úspěch SuperStar.

Britský manažer Simon Fuller, mimo jiné stvořitel skupiny Spice Girls, měl geniální chvíli, když vymyslel hru Pop Idol. Vezmou se neznámí lidé, naženou se na konkurzy, porota 99 procentům z nich řekne, že zpívají, "jako když rodí kráva", a vítěz se stane národní hvězdou. Tedy lépe řečeno superstar. Pop Idol už se vysílá téměř v padesáti zemích světa včetně Iráku a Fullerovi tečou velké peníze. Za rok 2003 vydělal podle Sunday Times v přepočtu miliardu a půl korun. Nutno ale říct, že má své odpůrce. "Je příšerné, co dělá s lidmi. Jenom je zneužívá," prohlásil populární zpěvák Robbie Williams.

O žánr reality se pokusila i Česká televize. Jenže pořad Hodina pravdy, kde rodiny plní náročné úkoly a vyhrávají velké ceny, ve světě dělají zábavněji. Mnohem více vtipu pobrala show Taxi, prosím, v níž kdysi herci Kraus a Dušek brali nic netušící obyvatele Prahy do taxíku se skrytou kamerou.Dál než čeští televizní tvůrci došli na radnici ve Ždírci nad Doubravou. Kameru s přímým napojením na internet tam na pár dní namontovali se starostovým souhlasem přímo do jeho kanceláře. Zkrátka: není pochyb, že reality show dostane téměř každého. Patří jí budoucnost televizní zábavy. Přitáhne k obrazovce lidi, kteří komerčním vysíláním jinak pohrdají. "Na Novu nekoukám, ale ta SuperStar, to je něco."

Tvůrcům podobných pořadů nevadí, když se na ně sypou žaloby a když jim soudy ukládají milionové pokuty za to, že morálně ohrožují mládež nebo že narušili psychiku soutěžících. To vše jen zvýší sledovanost. Jistá paní Ryanová si s manželem přijela užít víkend do luxusního hotelu v Las Vegas. Když se oba vrátili z procházky, našli ve vaně zkrvavenou mrtvolu. Na televizní společnosti, která jejich zděšení natáčela, vysoudili miliony dolarů. Televize si však mnula ruce, i tak se jí to vyplatí. Pro slávu a peníze jsou lidé schopni udělat cokoliv. Před kamerou bez ostychu pojídají zvířecí vnitřnosti, souloží s někým, kdo je o tři generace starší, nebo se mazlí s jedovatými hady.

Stranou jde etika a dost často i lidská čest. Hranice? Ty jako by v reality show nebyly. Není divu, že se kritici bouří. Ne že by jim snad vadily soutěže typu SuperStar, kde zpěváci kromě slz a pár bezesných dnů žádnou újmu neutrpí, ale co kdyby ona paní Ryanová měla slabé srdce a z mrtvoly ležící ve vaně dostala infarkt? Stejným tempem, jakým v žánru reality přibývají nové nápady, množí se diskuse psychologů, sociologů a mediálních expertů. Ano, divák se při takových pořadech baví, ale za jakou cenu? Bude se snad za pár let vraždit v přímém přenosu a budou diváci posílat textovky, kdo koho líp uškrtil?

Kritiku už teď schytala zmíněná hra o nenarozené dítě i show, ve které budou protřelí kriminálníci loupit v přímém přenosu. "Je nechutné, že dostanou kupu peněz za to, aby divákům poradili, jak krást," řekl Clive Elliot, předseda organizace pečující o oběti těžkých zločinů. V Německu se do diskuse pustili i politici. Pobouřila je soutěž Der Bachelor (Mladík či Starý mládenec), ve které si bohatý Marcel vybírá nevěstu z 25 mladých dam. Některé ho masírovaly, jiné mu uvařily oběd a další s ním byly ve vířivce. "Obraz ženy, který je publiku podáván, je úděsný a připomíná arabský obchod s velbloudy," uvedla Sabine Bätzigová z SPD. Jenže to vše je pořád pohádka. Na internetu se už objevila show, ve které jistý Číňan pojídal maso mrtvého dítěte, bezdomovci si za pár dolarů přeráželi kosti nebo se nechali operovat bez narkózy. Reality show vážně nemá hranice.



***



Deset známých reality show



Big Brother (Velký bratr)

Dvanáct soutěžících, kteří se navzájem neznají, žije několik týdnů v uzavřené obytné buňce bez kontaktu s okolím.



Survivor (Kdo přežije)

Skupina lidí je vysazena na pustém ostrově, kde plní fyzicky a psychicky náročné úkoly. Jeden po druhém odpadávají.



Pop Idol (SuperStar)

Z neznámých lidí se stávají pěvecké hvězdy. Nejprve je vyřazuje porota a pak svými hlasy televizní diváci.



Fear Factor (Faktor strachu)

Soutěžící překonávají strach ze smrti: bojují s krokodýly nebo skáčou se zpožděným otevřením padáku.



The Osbournes (Osbournovi)

Padesát kamer je v domě zpěváka Ozzyho Osbourna. Diváci sledují jeho bouřlivý život a hádky s dcerou Kelly.



The Bachelor (Starý mládenec)

Bohatý muž si z desítek krásných dívek vybírá nevěstu. Existují i show, kde si žena vybírá z mužů.



Simple Life (Prostý život)

Paris Hiltonová, dědička hotelového impéria, žije jako obyčejní lidé. Nedávno ji na statku kopl kůň.



I Want A Famous Face (Chci slavnou tvář)

Soutěžící jsou posláni na plastickou chirurgii, kde jim upraví obličej podle vybrané hvězdy showbyznysu.



Queer Eye For Straight Men (Teplé očko pro heteráka)

Pět homosexuálů si bere do péče neudržovaného heterosexuála a postupně z něj vytvářejí elegantního muže.



Now, Who is The Boss (Tak, kdo je šéfem?)

Šéfové velkých firem si před kamerami zkoušejí práci svých podřízených. Ti na ně mohou křičet.



***



Jak se zhroutil Český sen



Byla poslední květnová sobota roku 2003 a tisíce obyvatel Prahy se hnaly na travnatou pláň v Letňanech. Zlákalo je otevření Českého snu, nového hypermarketu s báječnými cenami. Kampaň byla ohromná: 400 osvětlených ploch po celé Praze, 200000 letáků s nabídkou nejlevnějších výrobků, reklamní píseň, internetové stránky, inzerce v novinách i v časopisech. Jenže byl to opravdu sen, místo hypermarketu stála na louce obří kulisa o rozměrech 10 x 100 metrů. Nachytaní spotřebitelé supěli vzteky a místo s levným nákupem odjížděli s pocitem křivdy. Jejich reakce zaznamenávaly kamery. Jde o první českou filmovou reality show, která jde tento týden do kin. Natočili ji Vít Klusák a Filip Remunda.