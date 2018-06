Ráž dostal nabídku od Mečiara

Ale v předvolební kampani chce Mečiarovi pomoci: "Nikdy jsem netajil, že jsem jeho volič. A myslím si, že to dost pomůže," prohlásil hudebník, který už dříve tvrdil, že bratislavskou halu Na Pasienkách "dokáží naplnit dvě osoby: já a Mečiar".

Podobně jako Ráž, ale na opačné straně barikády, se před minulými volbami angažoval za nynější koaliční vládu například herec Michal Dočolomanský. Nový čas tvrdí, že Mečiar chystá velké překvapení: první desítku kandidátů HZDS nemají tvořit politici, ale "opravdové hvězdy showbyznysu".

Ráž sice odmítl, ale prý už kývly bývalé atraktivní televizní moderátorky Denisa Pogáčová a Jana Prágerová. Ostatně bývalý zpěvák Dušan Jarjabek HZDS nejen zastupuje v parlamentu, ale už to dotáhl i na ministra kultury, zatím stínového.

Slovenská politika dosud více než rockery okouzlovala herce, jak svědčí polistopadová dráha Milana Kňažka, nynějšího ministra kultury. Stejné křeslo už okusili na delší či kratší čas i kolegové z divadelních prken Ľubo Roman, který je momentálně bratislavským županem, či Ladislav Chudík. Štefan Kvietik svého času poslancoval a Magda Vášáryová se po prezidentské kandidatuře zase vrátila k velvyslancování, tentokráte do Varšavy.

Operní hvězda první třídy Peter Dvorský svého času kandidoval do parlamentu, mandátu se však vzápětí vzdal. "Politici dělají divadlo, ale většinou je to nepovedené drama. Politika by však měla být něco, na co se vyplatí koukat," tvrdí moderátor Martin Servaš, který se také odhodlal k přestupu ze světa zábavy do politiky, zatím do řad nezávislých kandidátů.