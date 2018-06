Hvězda Cosby Show: Nechci, aby mě označovali za lesbu a Afroameričanku

Partnerkou Raven-Symoné Pearmové je bývalá soutěžící show Hledá se příští americká topmodelka AzMarie Livingstonová. Herečka v květnu 2012 řekla, že sexuální orientaci považuje za svoji soukromou věc. Nyní v Oprah Winfrey Show prohlásila, že jí vadí označení lesba.

„Chci, aby mě označovali za osobu, která miluje jiné osoby. Už mě škatulkování nebaví,“ řekla herečka s tím, že se necítí být ani Afroameričankou.

„Jsem Američanka. Chci říct, že nevím, odkud mám kořeny. Nevím, jak daleko do minulosti jdou. Nevím, z jaké země v Africe pocházím, ale vím, že moje kořeny jsou v Louisianě. Já jsem Američanka. A to je člověk bez barvy,“ míní.

„Mám tmavší pleť. Mám pěkné, zajímavé vlasy. Stýkám se s bělochy, Asiaty, černochy, indiány. Jsem ve spojení s každou kulturou. Není tohle to, co by měl být Američan?“ dodala Pearmanová.

Herečka se v seriálu Cosby Show poprvé objevila jako čtyřletá v roce 1989. Hrála benjamínka rodiny malou Olivii, kterou vyvdala Denise a vychovávali ji prarodiče Cliff a Claire Huxtableovi. Kromě hraní se věnuje hlavně zpěvu a vydala několik alb, první už jako osmiletá.