Rasputin chce dobýt Evropu

Karel Svoboda

Vzdělání: vyšší odborná škola zdravotní

Povolání: hudební skladatel

"V mém věku je značnou výhodou, že mám ze školy spoustu spolužáků, kteří jsou jako lékaři opravdoví machři ve svém oboru."

Zajímal ho dvojnásobně, protože na připravované německé verzi tohoto muzikálu se podílí německo-americký textař Michal Kunze. Tento spolupracovník Vangelise či Leonarda Cohena je i autorem libreta a textů k Rasputinovi. "Ještě tento měsíc se sejdeme v Mnichově, abychom spolu probrali další etapu práce. Zatím máme asi 30 minut, dalších130 ještě zbývá napsat. Řekli jsme si, že to do roka dokončíme," vysvětlil Karel Svoboda.Příběh Rasputina na carském dvoře posledníchRomanovců, období krvavé revoluce v Rusku a tragický osud celé rodiny považuje Karel Svoboda za fascinující téma. Žánrově se jeho hudební dílo bude pohybovat na hranici opery bez jediného mluveného slova, skladatel kombinuje postupy vážné hudby s rockem.S muzikálem mají jeho autoři velké záměry - světová premiéra by měla být v Londýně, vzápětí se Rasputin začne hrát v Berlíně a v Praze. Proto i demosnímky vzniknou s anglickými i německými zpěváky. Karel Svoboda neskromně přiznává, že jeho časté cesty za muzikály do Londýna a na Broadway mu daly chuť do další práce.Zjistil totiž, že svým dílem dokáže tamější produkci konkurovat. Může se opřít i o mezinárodní úspěch Draculy, kterého zatím ve čtyřechzemíchviděly dva miliony šest set tisíc diváků. Monte Crista doposud zhlédlo 253 tisíc diváků v Praze a producenti zaznamenali i zájem ze zahraničí. "O tom, jestli je muzikál úspěšný, nebo ne, vždycky rozhodne počet diváků," říká Karel Svoboda.Netají se tím, že mu nejvíc záleží právě na tom, aby mělo jeho dílo co nejširší dopad na veřejnost. "Podle mě je to poctivější než bez pokory vehementně proklamovat vlastní tvorbu jako velké umění a pak s pocity zneuznaného génia sledovat prázdné sály," dodává.