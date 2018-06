Raquel Welchová havarovala

Kdo vystřídá v péči o herečku chirurgy, se ještě uvidí, ale manžel to asi nebude.



Welchová, která zářila v jedné z divácky nejúspěšnějších verzí Tří mušketýrů z roku 1973, se zrovna v srpnu rozešla se svým čtvrtým manželem, restauratérem Richardem Palmerem.



Rachel začínala v bikinách

Raguel Welchová se stala symbolem ženské krásy už před pětatřiceti lety a její jméno je synonymem přitažlivosti, půvabu a šarmu dodnes.



Temperamentní kráska z Chicaga, jejíž otec byl přistěhovalcem z Bolívie, měla pro vstup do filmového světa všechno, co mohla potřebovat - dlouhé vlasy, nádherný úsměv a dokonalé míry 93-59-89.



Poprvé zazářila ve filmu Milion let před Kristem, milostném dramatu z doby kamenné, kde se pohybovala v kožešinových bikinách.

Raquel Welchová má za sebou čtyři rozvody - jejími partnery byli James Welch, s kterým má dvě děti: syna Damona a dceru Tahnee, Patrick Curtis, Andree Wainfield a Richard Palmer. V minulosti měla poměr s Henrym Kisingerem, který však příliš nestál o to, vyjít s jejich známostí na veřejnost. Dnes se věnuje především práci ve vlastní produkční společnosti.