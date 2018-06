VIDEO: Rappeři Macklemore & Ryan Lewis roztančili cestující v autobuse

Newyorčané jsou na různé pouliční umělce zvyklí. Ale aby jim v autobuse zazpívalo duo, které má letos velkou šanci získat několik cen Grammy, to se jen tak nestává.

Macklemore & Ryan Lewis nastoupili do pravidelné městské linky a spustili svůj hit Can't Hold Us.

Natáčely je přitom nejen skryté kamery, ale také telefony cestujících a průmyslová kamera autobusu. Ze všech těchto zdrojů potom sestříhali organizátoři cen Grammy video, které slouží jako propagační spot k 26. lednu, kdy budou ceny slavnostně předány.

Během písně se lidé v autobusu roztleskali a roztančili. I když někteří tvrdí, že je video nahrané, autoři trvají na tom, že jsou reakce cestujících spontánní. Video patří do kampaně "Muzika nás odváže", která zachycuje přirozené reakce lidí na setkání s hudbou v neobvyklých situacích.

Kromě seattleského dua natočili videa pro Grammy i Eminem, Katy Perry nebo Pink.

"V minulosti naše kampaně mířily na fanoušky nebo umělce. Letos chce kampaň zdůraznit pouto mezi fanoušky a umělci - naše vnitřní spojení s hudbou," řekl marketingový ředitel kampaně Evan Greene.