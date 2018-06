Rapper Puffy se svého soka Knighta nebojí

Stal se králem rapu na West Coast v USA a jakožto Combsův velký sok má patrně chuť pošpinit jeho jméno průpovídkami o drogových aférách tohoto bývalého milence zpěvačky Jennifer Lopezové. Pro Knighta bude Puffy zřejmě navždy podvodníkem.



Není žádným tajemstvím, že Knight, který byl uvězněn pro násilný zločin spáchaný pod vlivem drog, nenávidí vedle Seana Combse taky bývalou rapovou hvězdu Snoopa Dogga. A snad i všechny ty, které v životě potkal a kteří ho zradili, nebo byli lepší než on sám.



Ale v současnosti nejzářivější hvězda Combs zůstává zcela nezaujatá. "Necítím vůči Knightovi vůbec žádnou zášť. Naopak, domnívám se, že za celou aférou stojí média, která si přejí, aby mezi námi dvěma vládla zloba," tvrdí Combs.



Na Knightovo propuštění z kriminálu Combs zareagoval pohodově: "Někoho zrovna propustili, a co? Tady není důvod se vůbec vzrušovat a cokoli dělat. Nikdy tady nebyl žádný rozpor. Možná se o tom píše, ale neznamená to, že je to pravda."



Ještě několik minut pak pronášel Puffy spousty vět, které tisk doslova hltal. Přitom se choval velmi energicky a sebevědomě, pohazoval rukama, házel pohledy na přítomné ženy a nakonec zaplnil šestnáct stránek textu svými glosami. Na fotografii jednoho z časopisů se posléze objevil polonahý v náruči dvou ušlechtilých dívek, přičemž jedna z nich vypadala takřka jako Jennifer Lopezová.