Rapper Eminem má skotské kořeny

"Jsem velmi potěšená tím, že můj vnuk vystoupí ve Skotsku, odkud pochází naše rodina. Když byl malý, hodně jsem se snažila, aby věděl o svých kořenech. Měl by být hrdý na svůj skotský původ," citoval list Kresinovou.

Daily Record vystopoval rodokmen Eminema, podle něhož pra- prababička jeho babičky, Ailsa Macalisterová se narodila v roce 1847 v Edinburghu. Podobně jako mnoho Skotů v 19. století i její rodina emigrovala do Ameriky. Macalisterovy nejdříve v roce 1870 žili v New Yorku. O dva roky později se přestěhovali do státu Kentucky.

Eminem, vlastním jménem Marshall Bruce Mathers III., vyvolává obdiv i zatracení za texty spojené s násilím, které se objevují na jeho albu, jež si odneslo dvě ceny Grammy. Kritici odmítají Eminemovy nenávistné postoje vůči ženám a homosexuálům, zatímco jeho přívrženci vynášejí jeho vtip a břitkou kousavost.