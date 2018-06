Raper Diddy: Chtěl jsem Rihanně a Chrisovi pomoct

"Bylo to pro ně špatné období a já jsem jim chtěl pomoct. Nejsem zasvěcený do jejich situace a nehodlám je za nic soudit. Jsem tu pro ně jako jejich přítel," uvedl pro server People.com Sean Diddy. "Je to můj dům a můžu ho poskytnout komukoliv, kdo mě napadne. Nemám právo nikoho soudit. Takže, když mě přátelé požádají o laskavost, jsem připravený tu pro ně být tak dlouho, dokud budu vědět, že je pro ně moje laskavost přínosem," dodal Diddy.

Rihanna s Chrisem Brownem se do Diddyho sídla v Miami uchýlili po jejich incidentu, který se odehrál začátkem ledna. Tehdy ji Brown fyzicky napadl v autě a způsobil jí pohmožděniny v obličeji. Spekulovalo se dokonce, že zpěvačka byla v době incidentu těhotná. Brown svého činu začal okamžitě litovat a zpěvačku se snažil získat zpět. Zahrnoval ji dary, mezi kterými byl i briliantový náhrdelník a náramek.

Netrvalo dlouho a zpěvačka vzala devatenáctiletého Chrise na milost. Ačkoli rodina i přátelé Rihanny byli proti tomuto kroku, zpěvačka poslechla své srdce a před dotěrnými novináři utekla s Brownem do Miami, kde si užívali dovolenou.

Zda se mladý pár v domě Diddyho skutečně vzal, jak informovala některé média, zatím nebylo potvrzeno. "Nikdo z nás nemůže přesně vědět, co se vlastně stalo. Jsou to dvě mladé komplikované osobnosti. Měli bychom se za ně modlit," dodal Diddy.