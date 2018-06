Guláše a páchnoucí sýr. Zpěvák Blythe promluvil o vazbě na Pankráci

"Kromě soboty a neděle, kdy se spí do sedmi ráno, jsem vstával v šest, ustlal jsem si, vyčistil zuby, udělal pár kliků, trochu si popřemýšlel a pak si povídal se spoluvězni, dokud nedorazila snídaně. Pak jsem se nasnídal, k jídlu byl vždycky chleba a nějaká paštika nebo sýr. Jednou byl nějaký sýr z Moravy, který v tom horkém srpnovém dni smrděl po celé chodbě jako zatuchlá popelnice," zavzpomínal zpěvák na zážitek s olomouckými tvarůžky pro časopis Rolling Stone.

"Oběd je v české věznici hlavní jídlo, vždycky polévka a nějaký guláš. Nebyla to zrovna vysoká gastronomie, ale přežít se na tom dalo. A pak večeře, to byla miska nějaké omáčky nebo guláše. Na konci jsem měl gulášů vážně plné zuby," dodal obviněný Blythe.

Jinak prý jeho dny za mřížemi tvořilo čtení, snaha o konverzaci se spoluvězni z Mongolska, procházky na vězeňském dvoře a tradiční večerní halekání Vietnamců přes pankrácký dvůr. Týdny v cele se snažil využít tvůrčím způsobem: napsal několik textů písní, básní, dělal si záznamy do deníku a promyslel si i obrysy románu.

Chodby pankrácké věznice (ilustrační foto)

Ve věci stíhání za smrt fanouška má americký zpěvák stále jasno. Není si prý vědom, že by některému z fanoušků ublížil, ale na soud do Prahy se vrátí. "Chtějí mi dát pět nebo deset let, takže samozřejmě určitou nervozitu cítím... Ale (vrátit se na soud) je správná věc. Je to správná věc a já předstoupím před soud, když mě povolají. I kdyby to mělo být jen z etických důvodů, protože tam bude sedět rodina toho mladého muže, která má jistě spoustu otázek."

Zpěváka zadržela policie na konci června v Praze, kde měla jeho skupina Lamb of God koncertovat. Soud ho pak poslal do vazby. Případ se týká úmrtí fanouška kapely před dvěma roky: Blythe tehdy údajně shodil při vystoupení z pódia mladíka, který později zemřel na následky zranění hlavy. Policie jednačtyřicetiletého Blytha obvinila z ublížení na zdraví s následkem smrti. Soud ho pak z vazby začátkem srpna propustil, a to na kauci osm milionů korun (více zde).