Randit s Bieberem je nebezpečné, jeho přítelkyni vyhrožují smrtí

Kanadský zpěvák Justin Bieber se zapsal do historie. Kromě toho, že spojil své jméno s lakem na nehty a panenkou...

Bieber poráží Jacksona, jeho film vydělal víc než vzpomínka na krále popu

Film Never Say Never (Nikdy neříkej nikdy) o kanadském zpěvákovi Justinu Bieberovi se o víkendu stal nejúspěšnějším...