Rána pro Brada Pitta: Angelina Jolie miluje exmnažela

Rozhovor, který vyšel na stránkách amerického magazínu Entertainment Weekly, musel slavného herce přinejmenším zaskočit.



Billy Bob Thornton

Lidé z okolí Angeliny Jolie a Brada Pitta ale takový šok neutrpěli. "Angelina prozradila nahlas to, čeho se Brad ve skrytu duše celou dobu obával. Totiž že ho vlastně vůbec nemiluje a bere ho jen jako nejvhodnější partii pro své děti," prozradil zdroj blízký slavnému páru s tím, že je to také jeden z důvodů, proč se spolu nikdy nevzali.

Podle zdroje je Brad zdrcen. Poslední, co by chtěl zamilovaný chlap, který každým dnem očekává další dva přírůstky do rodiny slyšet je fakt, že vlastní žena miluje jiného muže.