Bývalá manželka Ramazzottiho se bude vdávat, vezme si bohatého dědice

"Ano, jsem zasnoubená," řekla Hunzikerová v rozhovoru pro švýcarský list Sonntagsblick.

S mladším Trussardim se seznámila v roce 2011. Od snoubence už dostala diamantový prsten, ale jestli se vezmou už letos, ještě není jasné.

"Nevím. Neprozradím to, je to pro mě příliš intimní. Pokud se tak stane, tak se to dozvíte. Teď bychom chtěli děti. Určitě. Mít dítě s Tomasem je můj největší sen. Bůh rozhodne, kdy se tak stane," prohlásila blondýnka.

Tomaso Trussardi a Michelle Hunzikerová Eros Ramazzotti a Michelle Hunzikerová (2010)

Hunzikerová si Ramazzottiho vzala v roce 1998. Pár se ale po čtyřech letech rozvedl a má spolu nyní šestnáctiletou dceru Auroru. S italským zpěvákem se rozvedla kvůli jeho chorobné žárlivosti.

"Můj muž mě přiváděl k zoufalství," řekla Michelle přátelům. Dnes devětačtyřicetiletý Ramazzotti zpochybňoval její věrnost, nechtěl tolerovat, když se dávala fotografovat nahá, a kontroloval jí zprávy na mobilu (více zde).