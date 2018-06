Rakušanům chutná levné české pivo

Nynější celně-právní situace při určitém dovozu dovoluje, aby si Rakušané na hlavu při každé cestě do ČR přivezli legálně domů pivo až za 1400 šilinků (kolem 3800 Kč). Hlavně teď v létě, kdy je v plném proudu venkovní "grilovací sezóna", si tak lidé soukromě přivážejí plné basy zlatavého moku."Vozí piva tolik, co se ho jen do auta vejde," uvádí jeden rakouský celník ze své praxe na české hranici. Vzhledem ke srovnatelně nízké ceně nápoje v ČR si tak může každý Rakušan při jedné cestě dotáhnout domů 10 až 15 přepravek. Podmínkou je, že pivo může být určeno jen pro "osobní spotřebu". Celníci ale vědí, že je takřka nemožné kontrolovat, podává-li dovozce lahodný mok například při veřejné oslavě nějakého spolku nebo sdružení, což je trestné.Příliv "konkurenčního" českého piva pociťuje nejvíce rakouské pohraničí až po Vídeň či Linec. "Kufrový dovoz je pro rakouské pivovarnictví velkou nevýhodou," stěžuje si představitel sdružení tamních pivovarů Markus Liebl. Přimlouvá se proto, aby ve vztahu vůči ČR rakouské úřady zavedly podstatně přísnější množstevní limit dovozu, jako je tomu třeba u cigaret.