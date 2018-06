Rakouští učitelé lyžování pózovali v Alpách nazí

Podle slov šéfa projektu Gerharda Luciana nápad vznikl v situaci, když se jeden opilý Brit, žák lyžařské školy, snažil přesvědčit celou skupinu instruktorek, aby se svlékly donaha.

"Často tu máme muže, kteří okukují naše instruktorky. A taky se zdá, že zase hodně žen se do kurzů zapisuje jen proto, aby mohly flirtovat s našimi instruktory. Tak jsme si řekli - dáme jim to, co chtějí!" prozradil Luciano.

Osmadvacetileté učitelce jízdy na snowboardu Kiki se vysokohorské pózování bez oblečení líbilo. "Nikdy bych neřekla, že to bude taková legrace!" přiznala nadšeně.

Vedoucí projektu Luciano měl původně za to, že přesvědčit dva tucty lidí, aby se svlékli, bude hodně těžké. Nakonec ho ale příjemně překvapili. "Přihlásilo se nám tolik lidí, kteří tak skvěle vypadali, že bylo hodně těžké si vybrat. Je škoda, že rok má jen dvanáct měsíců," podotkl.