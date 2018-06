Rajská: Topolánkovi cenu neudělám

"Po přehlídce jsem s Lucií Talmanovou mluvila, říkala, že si v obchodě ve výloze všimla pěkného saka a na přehlídku si přišla vybrat večerní šaty. Jedny se jí líbily, domluvily jsme se, že se ozve," říká naše přední módní návrhářka.

Jestli udělá premiérovi cenu, až přijde své milé šaty koupit, což se samosebou předpokládá, ví jistě - neudělá. "Jsem člověk, který si váží práce lidí kolem sebe a myslím, že ceny mých modelů jsou adekvátní. Tvrdím to i přes to, že jsem se dočetla, že šaty jsou krásné, ale ceny vyšší a přemýšlela jsem o tom celý víkend. Nemám ještě všech osmaosmdesát šatů oceněných, vím jen přesně, kolik stojí tepláky, které jsem také navrhla, protože jsem si jedny už sama koupila a nosím je, stojí 2 800 korun. Šaty, které se líbily paní Talmanové, budou stát tak do dvaceti tisíc," předpokládá Rajská.

Verešová po porodu poprvé na molu

Z přehlídky, na kterou jí prý chodí jen samé kladné ohlasy, má i ona sama dobrý dojem. "Jsem spokojená, je to velká výzva jít zase dopředu. Dlouho asi nezapomenu na ten pocit, kdy jsem stála v zákulisí a měla vyjít na konci přehlídky na molo, myslela jsem, že se sklátím k zemi. Diana Kobzanová mě naštěstí držela za ruku a já ji svírala hodně pevně," vypráví návrhářka.

Poprvé po porodu se v jejích modelech předvedla také Andrea Verešová, ctí pro návrhářku bylo, že na spolupráci kývla i bývalá miss Terezie Dobrovolná, která je provdaná za milionáře, má dvě děti a přehlídky chodí jen výjimečně.

Největší radost měla ovšem z přítomnosti naší první dámy Livie Klausové. Protože jí chtěla radost opětovat, během pouhých několika hodin před samotnou přehlídkou se jí podařilo sehnat finanční dar pro Nadační fond Livie a Václava Klausových. "Sponzor mojí přehlídky fondu věnoval sto tisíc korun, z toho jsem měla obrovskou radost. Teď si, myslím, zasloužím na tři dny lázně v Karlových Varech. Ještě mě čeká přehlídka v Brně a pak nějaké povídání o módě v Bruselu."