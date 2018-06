Rajská testovala prádlo na manželovi

"Když jsem v tom prádle chodila doma po bytě, tak manžel řekl, že se mu to líbí, ale hned dodal - no a co? Takže nevím, jestli jsem tu kolekci zvládla. Protože to, co říkám tou Výzvou, aby žena byla opěvována, to se mi doma moc nepovedlo," zhodnotila s úsměvem svou práci Rajská, která v pátek oslaví 42. narozeniny.

Každá dívka představila na přehlídce jeden až dva kusy oblečení. Na mole se objevily nejžádanější modelky a missky jako je Andrea Verešová, Michaela Salačová, Kateřina Průšová Lucie Váchová či Diana Kobzanová, která má za sebou už také svou moskevskou premiéru. "Je to tam jako tady," řekla iDNES. "Holky tam nejsou hezčí ani ošklivější, podmínky jsou stejné," zhodnotila první zkušenosti.

Molo zkusily i televizní hvězdy

Vedle topmodelek se v modelech z hedvábných saténů a kůže po molu procházely i moderátorky a herečky. Modelingovou premiéru má za sebou n

apříklad moderátorka sportovních novin Jana Nováková. "Pro mě to byla premiéra, takhle na molu. Já jsem ještě nikdy nic nepředváděla. Měla jsem velkou trému, přímý přenos v televizi by mi připadal jednodušší než tady to. Já jsem to ani odpoledne netrénovala na zkoušce, takže jsem šla fakt naostro až na přehlídce," řekla Nováková.

Zpěvačka Gábina Partyšová zas poprvé pocítila nevýhodu svých sto šedesáti šesti centimetrů, moderátorka Zuzana Belohorcová, nebo herečka Klára Jandová, která na přehlídkovém mole nestála poprvé a proto vůbec neměla trému.

"Beatě už jsem předváděla několikrát a vždycky ráda přijmu nabídku být na chvíli modelkou. Je to jiný způsob práce a docela mě baví. Přece jen jsem však raději herečkou. V herectví je větší možnost projevu, tady sloužíte modelu. A pak vám všem vytvoří stejný účes, na který vůbec nejste zvyklí, ale který se k modelu hodí, takže s tím nemůžete nic dělat. Pro Beatu ale vydržím všechno," tvrdí včera pětadvacetiletá Jandová.- více zde

Muži, obdivujte ženy!

Kolekci Beata Rajská rozdělila do sedmi řad. V podtitulu své přehlídky plné ženskosti a elegance pak uvedla: Tak ať vás v těch šatičkách muži obdivují a ženy vám závidí.

Jako dvorní návrhářka Miss už Beata Rajská letos po čtyřech letech končí. - více zde

V rámci přehlídky bylo pokřtěno nové CD Vašo Patejdla Z očí do očí. Jeho kmotry byli Beata Rajská a olympionik Roman Šebrle, jenž koncem listopadu oslaví třicáté narozeniny. Úplný závěr pak patřil charitě. Část výtěžku přehlídky, sto padesát tisíc korun, byla totiž symbolicky předána předsedkyni správní rady Nadačního fondu Kapka naděje Vendule Svobodové. Věnována bude Bance pupečníkové krve. - více zde