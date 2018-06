Rajská šije šaty pro miss naposledy

Návrhářka Beata Rajská se narodila 19. listopadu 1962, vystudovala oděvní průmyslovku v Trenčíně a filozofickou fakultu v Bratislavě. Do Česka ji zavedla v roce 1982 první svatba. Dnes je vdaná podruhé a má dva syny: Hynka (19 let) a Libora (13 let). Její jméno je značkou pro módu českých celebrit: obléká zpěvačky i všechny dívky, které se účastní soutěží Miss. Zaměstnává sedm lidí a další si na práci najímá.